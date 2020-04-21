【油價走勢】油價3次歷史級大跌 今次高位跌98%市場愕然

金融經濟

▲ 紐約期油退守11美元關口，高位已累跌83%；至於自83年以來，紐約期油的低位約處10美元水平，今晨則再破底，低見1.02美元。