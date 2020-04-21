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【油價走勢】油價3次歷史級大跌　今次高位跌98%市場愕然

金融經濟 01:53 2020/04/21

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紐約期油退守11美元關口，高位已累跌83%；至於自83年以來，紐約期油的低位約處10美元水平，今晨則再破底，低見1.02美元。

原油價格自1983年以來，經歷3次超大型下跌，第一次是08年，累跌78%；第二次是2014至16年，累跌76%；今次是第三次，累跌83%，超越過去兩次大型跌勢。另外，油價歷來低位約10美元水平，兩數據均顯示油價近見底。惟今晨油價低見1.02美元，令投資界愕然。

數據顯示，2008年7月11日，紐約期油高見147.27美元，爆發金融海嘯後，油價於2008年12月19日見底，低見32.4美元，歷時5個月，高位累跌78%。

美國於2014年爆發頁岩油革命，拖累油價急挫，2014年6月20日，油價高見107.73美元，跨年壓油價後，到2016年2月11日低見26.05美元，高位累跌76%。

經歷產油國減產後，油價重上逾60美元水平，今年1月8日，油價高見65.65美元，惟新冠肺炎重挫全球經濟活動，拖累油價於4月20日低見1.02美元，高位累跌98%。

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編輯：譚志偉

商品 疫情 紐約期油

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