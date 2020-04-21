【油價走勢】油價3次歷史級大跌　今次高位跌逾100%市場愕然

▲ 紐約期油退守11美元關口，高位已累跌83%；至於自83年以來，紐約期油的低位約處10美元水平，今晨則再破底，低見1.02美元。

原油價格自1983年以來，經歷3次超大型下跌，第一次是08年，累跌78%；第二次是2014至16年，累跌76%；今次是第三次，累跌83%，超越過去兩次大型跌勢。另外，油價歷來低位約10美元水平，兩數據均顯示油價近見底。惟今晨油價低見0.01美元後，再跌至負數，持貨者血本無歸，令投資界愕然。

數據顯示，2008年7月11日，紐約期油高見147.27美元，爆發金融海嘯後，油價於2008年12月19日見底，低見32.4美元，歷時5個月，高位累跌78%。

美國於2014年爆發頁岩油革命，拖累油價急挫，2014年6月20日，油價高見107.73美元，跨年壓油價後，到2016年2月11日低見26.05美元，高位累跌76%。

經歷產油國減產後，油價重上逾60美元水平，今年1月8日，油價高見65.65美元，惟新冠肺炎重挫全球經濟活動，拖累油價於4月20日低見0.01美元，高位累跌99.99%，其後油價再急速跌至-40美元。

【油價走勢】油價不止「平過水」 紐油價格跌穿15美元低過廢鐵回收價

【原油價格】原油暴瀉驚現贏家！大摩上周率先唱好

【油價走勢】紐油12月期貨價格較5月高一倍 價差巨大有何啓示？

【滙豐股價】滙豐重上40元 「債仔」新加坡油企興隆傳炒燶期貨巨虧

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯：譚志偉