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【滬股戰報】真．液體黃金　茅台20年升10倍

股樓投資 18:22 2020/04/20

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2013年國際金價從高位急跌三成，不少內地散戶買入黃金抄底，在一個月內內地主要商場的金飾及銀行的金條都被掃清，被喻為「黃金大媽」。其後金價跌穿當時價位，大媽中伏一度被引為笑柄，不過隨著國際金價升穿1,800美元的水平，加上人民幣兌美元匯率較2013年貶值近一成，此消彼長之下，黃金大媽再次笑到最後。

與此同時，2014年打貪時，茅台酒跌到800元人民幣一瓶都乏人問津，但一直上漲，今年產品普遍能賣到2,000多元人民幣。貴州茅台（滬：600519）股價節節上升，市值拋離中石油 （00857） 及超越國際龍頭可口可樂，持股的朋友固然賺到笑，收藏茅台作投資的散戶，被內地傳媒稱為「茅台大叔」，亦相當威風。即使A股隨疫情下跌，貴州茅台產品價格在4月中仍然逼近歷史新高。

如果從1990年開始數起，黃金價格為每盎司430美元，至今升幅大約是3倍左右，茅台酒同期則由200元人民幣升到2,700元人民幣，升幅以十倍計，至於被稱為「液體黃金」的石油，現在相比20年前仲跌緊一截，見到都眼冤。

相關文章：【iMoney滬股戰報】【值1.5間Tesla】南水狂掃　茅台壓倒可樂成全球市值最高飲品股

撰文 : 謝克迪, CFA

黃金 股票 買入 金價 貴州茅台（滬：600519） 大媽 石油

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