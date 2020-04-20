【美股疫情】美國富豪疫情逃生 新西蘭地下建城堡避難

因擔憂爆發天然災害或疫情、核武器戰爭等毀滅式時間，美國的富豪們一直在致力於搭建各種末日城堡，當中新西蘭一直是熱門選擇之一。總部位於德州的避難所提供商Rising S 公司總經理林奇（Gary Lynch）表示，隨著疫情的升級，已經有富豪搬去他們在新西蘭購置的地下避難城堡（Underground Bunker）。

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上月底據CNBC報道，Rising S的CEO Clyde Scott表示 ，該公司最近的業績比去年同期增加了四倍， Scott稱 他不斷接到全世界的咨詢來電，洽談購買避難所。不同於舊時的避難所，Rising S位於地下的避難所通常帶有豪華浴室、遊戲室、射箭場、健身房、劇院等多種附加功能。據外媒報道，這些頂級地堡使用的的掩體多來自美國或舊蘇聯時期留下的廢棄軍事地堡或飛彈發射井，並由提供商砸下數億美元重新改造，其強化結構足以承受核子武器攻擊，且配備電力和凈水系統、風閥及核生化空氣過濾裝置。一個150噸重避難所的平均成本是300萬美元，並且很容易就能賣出800萬美元的高價。

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為何富人們熱衷前往新西蘭避難？第一是因為偏遠的地理位置，新西蘭地處南半球的地球邊緣，距離澳大利亞南部海岸2000多英里，人口大約490萬，大約是紐約都會區人口的五分之一；第二則是因為當地優美的自然環境、以及一流的醫療設施；第三個也是最重要的原因，新西蘭的疫情管控見效，早於3月19日當地就關閉了邊界，隨後開始為期四周的封閉，相對於美國感染新冠疫情死亡率的5.3%，新西蘭染病死亡率數字僅為0.83%。

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據外媒報道，疫情發生之後已經有多位硅谷富豪前往新西蘭避難，包括 加密貨幣大亨Mihai Dinulescu，他現在正在奧克蘭的 懷赫科島（Waiheke Island）居住 ，抵達新西蘭後，他已與約10名其他外國富豪有聯繫。長期以來，新西蘭一直是美國富人的熱門購房地點 ，包括PayPal聯合創始人Peter Thiel、美國對沖基金經理Julian Robertson，好萊塢電影導演James Cameron，歌手Shania Twain和 美國電視節目主持人Matt Lauer Matt Lauer都在新西蘭擁有房產。

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