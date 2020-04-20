【DSE2020】DSE快開考好緊張　Siri為你打打氣！

▲ 蘋果語音助理Siri今（20日）推出更新，只要用家向Siri透露DSE緊張心情，Siri就會鼓勵各位考生。

中學文憑試（DSE）將於本周五（24日）正式開考，相信不少考生難免會心情忐忑。蘋果語音助理Siri今（20日）就推出更新，只要香港蘋果用家向Siri透露DSE緊張心情，Siri就會鼓勵各位考生，並提醒考生要帶齊身分證明文件。

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蘋果宣布，Siri近日更新內容，只要蘋果用家考生向Siri透露，如：「喂Siri，就嚟考DSE啦。」「喂Siri，好驚要考DSE啊！」Siri就會回答：「俾啲掙扎!!! 你一定得㗎!!!」或「關關難過關關過」，勉勵考生應對DSE。Siri同時亦會相當貼心地提供「溫馨提示」，提醒考生入試場時要帶備準考證。

▲ 蘋果亦會提供「溫馨提示」，提醒考生入試場時要帶備準考證。

而事實上，早前Siri亦因應疫情更新內容，用家只要詢問「口罩哪裡買」或「新冠肺炎疫情」等關鍵字，Siri就會提供相關資訊和官網連結。例如詢問「新冠肺炎」，Siri就會提供香港衛生防護中心設立的網站。

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責任編輯：曾曉汶

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