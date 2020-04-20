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【新冠肺炎】日本將增逾100萬失業大軍　遠超金融海嘯

商業 17:03 2020/04/20

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有專家預計疫情將會導致日本年內的失業人數增加100多萬人。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情持續，全球經濟大受影響。據日本媒體報道，有專家預計疫情將會導致日本年內的失業人數增加100多萬人。

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共同社報道指出，由於新冠肺炎爆發規模擴大，有關解僱及不續約的情況增加，特別是非正式員工更為常見。該報道又引述國內30多個團體、工會指出，3月上旬大部分企業是查詢有關停業的安排，但自3月底起，企業則是查詢解僱員工的事宜。該些團體更揚言：「4月後情況更如同戰場一樣。」

同時，與觸發金融海嘯的雷曼危機不同，當時受影響的主要是製造業員工，而今次疫情的危機則是各行各業。日生基礎研究所經濟調查部長齋藤太郎預計，2020年四季度的失業人數將從2019年同期的156萬人增加至272萬人；增幅遠超當時雷曼危機的按年增94萬。

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責任編輯：葉泳珊

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