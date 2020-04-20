【iMoney專欄】首次置業自住者隨時入市

近一段日子，香港地產界人士已幾乎天天都在要求特區政府，放寬打壓樓價的「辣招」。不過，財政司司長陳茂波近日再度公開說，特區政府仍沒有打算放寬「辣招」，理由是目前香港樓價仍然很高，他擔心放寬「辣招」會導致樓價上升，使到更多人買不起。

不過，明白政府操作的人都知道，政府的政策，在正式推出的前一分鐘都會否認，這是為了保密與避免無謂的炒作。也因此，不排除陳茂波今日否認會放寬，明日突然宣布放寬「辣招」。



地產界人士湯文亮就公開撰文說，想買樓的人要提防政府突然撤「辣招」，樓價突然上漲，言下之意就是，想買樓就盡快買樓。相反的，想賣樓但又不想交額外印花稅（SSD）者，不妨遲一點賣樓。否則，如果政府在自己賣樓之後撤「辣招」，自己就白白付了這筆稅。

我們有沒有必要去猜測政府會不會撤消「辣招」，來採取相對的決定？

筆者認為沒有必要，想買樓自住的首次置業者，是不必考慮政府撤不撤「辣招」，就算不撤「辣招」也應該買樓。是的，目前樓價正在面對下調的壓力。因此，不少想買樓的人都希望再等一會，等樓價再跌多一些，跌到谷底才買，問題是世界上有多少人真能在樓價跌至谷底時買到樓？在谷底買到樓的人，實際上也不知道下個星期樓價會不會再跌，只有當谷底價成為歷史，很久不再出現，我們才知道那時是谷底價。



在疫情的壓力之下，失業的人會增加，周轉不靈的小老闆會增加，這些人都可能無力供樓而被迫賣樓，導致樓價下跌。但是，除非疫情持續好幾年，政府也沒有能力再繼續派錢救濟。否則，一般香港人都有一定的儲蓄，這筆儲蓄能使這些人繼續頂住，繼續清付樓宇按揭的分期付款，而銀行也正在推出「還息不還本」的安排，這也有助樓價不會面對直瀉而下的局面。

如果政府突然撤除買家印花稅（BSD），則樓價會突然大幅上升，內地大量的資金會湧入香港，樓價會突然急升。到時，恐怕想高追也有困難，因為會失去預算，原本買得起變成買不起。

如果政府不撤辣招，現階段在政府派錢舒困的措施及銀行推出「還息不還本」的措施協助之下，樓價不易大跌。

衡量兩種可能性之後，結論是一旦撤辣，樓價大升，不撤辣；樓價激跌。大升與激跌的機率不論哪一種大，哪一種小都不重要了，這也是為甚麼在過去好一段日子，筆者不停的鼓勵想買樓同時有能力的首次置業者入市。

本文節錄於652期《iMoney Wealth》置業安居。

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