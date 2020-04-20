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【騰訊股價】騰訊獲瑞信大摩上調目標價至500元　手遊業務為增長引擎

金融經濟 17:00 2020/04/20

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騰訊獲大行唱好，瑞信及大摩目標價上望500元。

騰訊（00700）遊戲業務獲券商唱好，瑞信及大摩均首次上望其目標價至500元，維持「跑贏大市」或「增持」評級。騰訊今日收市跌0.24%，收報408.6元，成交額達62.7億元，距離兩家大行最新目標價還有逾2成的上升空間。

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瑞信報告指，騰訊綫上游戲方面的盈利增長具有可見性，料手遊及社交廣告仍是第一季的主要增長引擎，預計《和平精英》及《王者榮耀》可帶動首季手遊收入按年增長46%至309.6億元人民幣。

大摩亦持有相似觀點，大摩此前就曾預計騰訊手遊業務依然穩固，相信騰訊的綫上娛樂業務具有較強的防守性。

騰訊旗下兩款遊戲在3月份的流水表現仍然穩定，上月《和平精英》及其海外版全球收入達2.32億美元，《王者榮耀》及其海外版的流水達1.12億美元。

且新冠肺炎疫情下的綫上遊戲行業表現出較大韌性。中國音數協遊戲工委夥國際數據公司IDC發布《2020年度第一季度中國遊戲產業報告》顯示，今年首季中國移動遊戲市場實際銷售收入為553.7億元人民幣，按年增長46.3%，按季增37.6%。

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責任編輯：陳華

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