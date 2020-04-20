【油價走勢】油價不止「平過水」 紐油價格跌穿15美元低過廢鐵回收價

▲ 5月紐油期油跌穿15美元，已平過廢鐵回收價。

5月紐約期油已跌穿15美元每桶，創下21年來低位。此前一坊間一直有「油價平過水」的說法，以原油價格對比市面上樽裝水價錢，確實可得出此結論。而據每桶紐油15美元價格推算，油價已不止平過水，甚至比油桶成本、廢鐵回收價更低。

按每桶容量計，一桶（Barrel）原油相當於42美制加侖，即約159公升。而重量的話，紐油（WTI）作為輕質油，其密度大約為0.827，每桶重量大約131.5公斤。

以每桶石油價格15美元價格計，相當於每桶約117港元。一公升石油換算後只需0.74港元，的確平過一公升的樽裝水零售價。

不過要注意的是，就算假設一公升水的零售價為5元，對應油價也要接近每桶100美元才可以「貴過水」。換言之，油價其實多年來一直都平過水，而並非在此次油價大跌後才平過水。

平過油桶、廢鐵

據外國媒體報道，一個42加侖的鐵桶售價約為99美元，目前已價格已相當於逾6桶紐約油。換言之，原油的值甚至比不過儲存容器本身。

不過若要計算儲存成本，用油桶價格並不合理，因為水樽比水貴其實十分正常合理。而根據船公司 Alibra Shipping Limited的數據，於4月15日，超大型油輪（ VLCC）的儲油成本一年大約為每桶11.4美元，以接近於一桶油的價值。

而按照香港目前市面上每公斤廢鐵回收價，大約在1至2.5元之間。而15美元每桶的紐油，每公斤價值僅有大約0.89港元。簡言之，按照目前價格油價比廢鐵回收價已更便宜。

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