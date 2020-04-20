【阿里健康股價】阿里健康逆市新高　市值超長和等31隻藍籌股

▲ 阿里健康逆市新高，市值更勝長和等31隻藍籌股

新冠肺炎疫情帶動線上醫療股落鑊熱炒，平安好醫生 （01833） 及阿里健康 （00241） 雙雙逆市上揚，阿里健康再創逾52周高，市值突破2240億元關，更超越31隻藍籌股。

券商大和、花旗上周先後唱好線上醫療股，可以受惠疫情及利好政策，帶動平安好醫生及阿里健康急漲。

阿里健康今日再創逾52周高，並以接近全日最高位收市收報17.36元，升4.5%或0.74元，成交接近5.5億元。股價急漲市值都水漲船高，漲至2245.6億元，市值更超越長和 （00001） 、銀河娛樂 （00027） 、碧桂園 （02007） 等合共31隻恒指成份股。

挾升背後 阿里健康街貨不多？

中央結算系統（CCASS）持股紀錄，阿里健康已發行股份總數129.36億股，其中46.8億股、相當於36.2%股權存放於CCASS，而首5大券商即摩根士丹利、德銀、滙豐、摩根大通及中信證券共持貨26.01%；而餘下的82.5億股（相當於63.8%股權）並不存放在CCASS，合計佔阿里健康已發行股份比例近9成。

此外，阿里健康亦是北水愛股，截至上周六（18日）止，北水持倉佔2.32%。

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編輯：趙穎妍