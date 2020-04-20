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外賣需求增　藝康推解決方案提高食品安全　

商業 16:46 2020/04/20

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藝康大中華區香港和澳門地區負責人鄭思敏（Eva）表示，新冠肺炎疫情爆發後，為協助企業應對疫情，公司為客戶提供多項支援。（湯炳強攝））

受新冠肺炎影響，市民為了避疫，必須留在家中防疫，甚至在家工作，酒店餐廳等商戶陸續推出外賣服務，藝康日前亦推出外賣解決方案，幫助企業在逆市中轉型。

藝康（Ecolab）專門為水資源、食物安全、衞生健康、能源技術等層面提供解決方案及服務，為滿足商戶要求，該公司聘請食物安全專家，推出外賣解決方案。在食物供應鏈，食物儲存及運送過程中，為商戶提供量身訂造方案，讓外賣服務符合食品安全和清潔標準，提供更安全的外賣服務。

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疫情下，不少企業都有點「無力感」。為協助企業應對疫情，公司為客戶提供多項支援。藝康大中華區香港和澳門地區負責人鄭思敏（Eva）表示，新冠肺炎疫情爆發後，公司已迅速向大眾傳遞防疫資訊，包括病毒傳播途徑，預防感染等信息，讓企業客戶了解相關風險。

疫情期間，員工仍然會到前綫工作，亦會發布綫上影片指導客戶工作。該公司設立實時數據分析系統，客戶可透過指標數據管理。另外，公司將透過電子化系統，清晰指引員工使用清潔劑或消毒劑的分量，提升服務質素。

記者：李寶如

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