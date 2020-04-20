通訊局：免費電視暫毋須本地製作兒童節目　為期6個月

▲ 早於3月份，ViuTV香港電視娛樂曾提出豁免有關「完全屬香港本地製作」兒童節目的要求。

受到新冠肺炎影響，電視節目製作所需的人手及設備受到影響。通訊事務管理局公布，今日（4月20日）公布，決定由5月1日至10月31末來6個月暫時豁免本地免費電視節目服務（免費電視）持牌機構遵守有關在其綜合中文頻道播放「完全屬香港本地製作」兒童節目的規定。持牌機構播放兒童節目的總時數將維持不變。

據免費電視牌照的相關牌照條件，除非獲通訊局批准，否則電視廣播（00511，TVB）、有線寬頻 （01097） 「香港開電視」及電訊盈科 （00008） 旗下的ViuTV等持牌機構，須在每條綜合中文頻道及綜合英文頻道每日播放最多兩小時的兒童節目，當中包括在綜合中文頻道每日播放不少於30鐘完全屬香港本地製作的兒童節目。



因疫情影響到電視節目製作所需的人手資源和設備，早於3月份接獲ViuTV香港電視娛樂曾提出豁免有關「完全屬香港本地製作」兒童節目的要求。

通訊局考慮到兒童因停課和其他公眾場所關閉而須留在家中，兒童節目有很大的需求，在持牌機構播放兒童節目的總時數維持不變的大前提下，通訊局放寬有關該類節目「完全屬香港本地製作」的規定，為期六個月。

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編輯：謝卓榮