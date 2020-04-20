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【東南亞疫情】菲料7成感染未確診 各國檢疫差190倍

環球社會熱點 16:57 2020/04/20

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外媒估計，下個疫情「震央」將在東南亞，原因在於該區各國檢疫率普遍較低，最大差距為190倍。

新冠肺炎疫情席捲全球，歐美多國早已超越中國成為疫情重災區，然而雖歐美疫情逐漸回落，外媒估計，下個震央將在東南亞，原因在於該區各國檢疫率普遍較低，最大差距為190倍；東南亞龍頭新加坡最近兩周確診數字飆升，菲律賓更料有7成感染者未確診。

【新加坡疫情】單日新增逾千四宗確診 創單日新高

【新加坡疫情】曾讚揚抗疫典範 CNN改口：2大疏忽

CNBC報道，根據美國約翰霍普金斯大學數據顯示，東南亞昨日新增28,000宗病例；多項研究指出，原因在於各國低檢疫率，令數以萬計的患者成為漏網之魚，增加社區傳播風險。

以每100萬人口計算，新加坡的檢測次數最多，達16,203萬次測試；緬甸檢測次數最少，僅進行了85次測試，兩者差距達190倍。

【菲律賓疫情】杜特爾特威脅戒嚴 封城無效控疫

【糧食危機】米貴蕉也貴 菲律賓香蕉出口少150萬噸

在全球人口第四多的印尼，2.7億國民之中，僅檢測了 42,000，即每百萬人只檢測154次。即使是實施宵禁、嚴格封城的菲律賓，當局亦估計有75%感染者（約15,000人）未被發現，情況堪憂。

過去兩周，新加坡的確診數字飆升，成東南亞之最；今日單日新增1426宗的新加坡，新增個案中，大部分是外勞。美國有線新聞網絡（CNN）曾評價新加坡為抗疫典範，惟很快便改口稱其犯了2大錯誤：輕視外勞群聚感染、低估疫情的傳播速度。雖然新加坡初期已實施限制措施，但其經驗反映，過早鬆懈會適得其反。
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