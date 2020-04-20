【iMoney專欄】適者生存Vs息者生存

大家都知道，達爾文（Charles Darwin）的《進化論》重點是︰「物競天擇，適者生存」，如果不能夠適應就會被淘汰，但千萬別以為，只有強者才可以生存，例如北極熊不夠強大，如果不冬眠，亦會在缺乏食物的冬天餓死，冬眠亦是適者方法之一，或者可以叫息者生存。



香港受到新冠肺炎疫情蹂躪已經超過兩個月，百業都受到影響，尤其是飲食業，不少名牌食肆例如陸羽茶室，蛇王二等都要結業或者暫停營業，估計數目超過3,000間，受影響人超過5萬。有老友說，連陸羽等名店都要暫時休業，可見生意是極之難做。

筆者同意，現在生意是極之難做，亦同意陸羽暫停營業是正確做法。不過筆者從正面角度去看，現在暫時休業的名店好似北極熊，由於市場上消費者不足，勉強繼續營業，不但自己不能夠生存，亦影響其他食肆生存，甚至可以說是攬炒，所以暫時休業不但利己利人，亦符合《進化論》之適者生存，或者應該是息者生存，但前提是，暫時休業的公司是有相當實力，可以在疫情緩和後東山再起。如果做不到，息者生存就會變成息之安所。



據我了解，有不少現在暫時休業的食肆，正四出找尋新的營業地點，例如老牌蛇羹專家蛇王二已經表明即將結業，但同時亦說會在區內尋覓優質舖位重開，不需要筆者再解釋，現在租舖當然又平又正，租期又可以較長，有老闆對筆者說，可以趁機辭退一些冗員，估計只需要在休業前80%人手就足夠，薪金支出更加可以下降30%，當復業的時候，生存的機會亦會大一些，暫時休業即是為復業做準備工夫。事實上在疫情過後，就是重生之時，生意可更上一層樓，而開支則會減少，所以在適當時候休息亦是好事，政府亦叫大家無事就不要出街，在家裏多些休息，生存機會都多些。

本文節錄於652期《iMoney Wealth》鑑古知今。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！