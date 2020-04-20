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香港失業率升至4.2%創逾9年高　消費及旅遊業失業率升至6.8%（第二版）

金融經濟 17:51 2020/04/20

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消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率急升至6.8%，為2009年8月至10月全球金融危機爆發後的最高水平。

政府統計處公布，最新失業率升至4.2%，升至逾9年最高，就業不足率升至2.1%，大多數主要經濟行業的失業率及就業不足率均見上升，其中升幅較為顯著的行業包括建造業、教育業、運輸業和零售、住宿及膳食服務業。

港府在第二輪防疫抗疫基金協助僱主支薪一半，為期6個月，並以強積金（MPF）供款計劃來計算員工數目，有MPF業界人士指，不少僱主在趕3月供款死線，業界正加緊處理相關記錄，確認最終受保就業計劃支援的打工仔人數。

【強積金】MPF業界忙應付3月供款死線 「保就業工資補貼」查詢驟增

失業人數增加約2.8萬人

統計處公布，2019年12月至2020年2月的3.7%上升至今年1月至3月的4.2%；同期的就業不足率由1.5%上升至2.1%。失業人數增加2.81萬人至16.22萬人；就業不足人數上升2.37萬人至8.28萬人。

消費及旅遊相關行業失業率升至海嘯後新高

勞工及福利局局長羅致光表示，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率急升至6.8%，為2009年8月至10月全球金融危機爆發後的最高水平；就業不足率則急升至3.9%，為自2003年6月至8月受沙士沉重打擊後的高位。

當中，餐飲服務活動業的情況極其嚴峻，失業率及就業不足率分別急升至8.6%及5.4%。同時，隨着建造活動顯著放緩，建造業的失業率及就業不足率分別急劇上升至8.5%及7.1%。運輸業及教育業的失業及就業不足情況亦明顯惡化。大多數其他行業的勞工市場情況亦見不同程度的惡化。

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編輯：吳敏芳

（第二版加入MPF業界評論保就業計劃）

失業 就業 經濟 失業率 香港

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