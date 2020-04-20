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【新冠肺炎】紐約州長允許公民Zoom舉辦結婚儀式

科技 16:40 2020/04/20

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紐約州州長Andrew Cuomo宣布，允許紐約公民透過視像會議平台進行結婚儀式及獲取結婚證明。

視像會議平台隨著新冠肺炎疫情爆發，成為不少人的新寵，無論是上班開會，或是上課學習，都會用上視像會議平台。近日紐約州州長Andrew Cuomo就宣布，允許紐約公民透過視像會議平台辦結婚儀式，以及獲取結婚證明。

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Andrew Cuomo周六（18日）宣布，已簽署行政命令，允許民眾透過網絡申請結婚，並可使用Zoom、FaceTime、Google Duo等視像通訊軟件舉辦網絡虛擬婚禮。他在宣布時亦笑言，民眾現時沒有藉口不結婚了！因為可以透過Zoom來完成，只需在家回答「Yes or no」。

而事實上，現時全球已有不少人透過視像會議進行婚禮，在Twitter上搜尋#ZoomWeddings，就能看到不少新人舉辦網上虛擬婚禮的照片。此外，早前藝人莊思敏結婚時，亦因疫情關係，雙方父母均不能出席，只能透過視像會議軟件見證簽紙儀式。

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責任編輯：曾曉汶

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