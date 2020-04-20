【百分百擔保特惠貸款】食肆老闆：先考慮承受能力　擔心生意不穩定

▲ 有餐廳負責人表示仍在考慮，擔心償還困難。（中環茶記提供圖片）

疫情爆發至今，加上限聚令等措施，餐飲業大受影響。雖然港府推出的「百分百擔保特惠貸款」今日正式接受申請，不過有餐廳負責人表示仍在考慮，擔心償還困難。

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經營火鍋店「幸福四季椰子雞」及茶餐廳「中環茶記」的何先生表示，目前仍在考慮當中，未知餐廳能否承擔還款。他解釋，飲食業的毛利很低，餐廳面對的虧損程度或嚴重至每月蝕30至40萬元。即使最高貸款額高達400萬元，但亦難捱一段時間。

何又特別指出，好似火鍋店，並非市民的必需消費，生意非常浮動。申請特惠貸款雖可暫時維持營運，「但最終亦是要還款」，仍先需考慮自己還款信心。

相反，其位於中環的茶餐廳面對的周轉壓力及虧蝕比火鍋店更嚴重。不過，由於茶餐廳較可特可符合市民一日三餐所需，情況較為穩定，將會申請特惠貸款。他續指，即使業主願意寬限租金，但每月仍要出糧予約20 名員工；期望最理想在申請後的2至3星期內貸款可以到手。

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記者：葉泳珊

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