【新加坡疫情】香港首錄零確診　新加坡激增1426宗單日首度破千

▲ 新加坡總病例增至8014例。

新加坡新冠肺炎疫情未見頂，新加坡今日（20日）激增1426例，首度單日新增確診破千，新加坡境內確診總數破8000例，是東南亞確診最多國家。新加坡強調，絕大部分感染者屬外勞宿舍群組，社區未有大爆發。

香港截至今日（20日）下午4時暫時未有新增確診感染新型冠狀病毒的個案，為3月5日以首錄零確診。

當地衛生部表示，截至今中午為止，已初步確診人數達1426例，單日首度破千，使新加坡總病例增至8014例。當局強調這次新增病例多數是住在外勞宿舍的工作證持有者，只有16人是本地公民或永久居民，目前還在確定病例細節。

據統計，新加坡有超過20萬人住在外勞宿舍，對新加坡遏止疫情構成一定挑戰。

新加坡依賴外勞提供基本服務，如建造業，他們多來自鄰國馬來西亞，亦有人來自中國。早前大馬鎖國，外勞無法前返新加坡通勤，新加坡國內為聘請了外勞的企業提供援助。

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編輯：吳敏芳