【港股分析】油價21年低　除了中遠海能　此股也受惠油價大跌

疫症重創全球石油需求，油價繼續暴跌，紐約期油延續上周下跌20%跌勢，跌穿16美元，跌至1999年以來新低。超低油價雖然重創石油、銀行等行業，也同時造就多個受惠者。除了先前提及的航運股中遠海能（01138），一直拓展原油中轉業務的內地港口股大連港 （02880），也有力跑出，成為超低油價之下的大贏家。

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大連港為中國東北地區最大的油品、集裝箱及汽車碼頭營運商，為客戶提供優質高效的油品及液體化工品碼頭、集裝箱碼頭、汽車碼頭及相關物流服務，並提供拖輪、理貨、信息科技服務等港口增值服務。主要業務分為以下幾個類別，包括油品及液體化工品裝卸、儲存及中轉、港務管理、集裝箱裝卸儲存及中轉、碼頭租賃、多項集裝箱物流業務及物業出售；汽車裝卸及多項汽車物流服務；以及理貨、拖輪及信息科技服務。

集團去年盈利按年上升37%至7.2億元人民幣。當中油品、液體化工品碼頭及相關物流、貿易業務增長顯著：分部毛利增長１倍至6.26億元，佔集團整體毛利約33%，貢獻僅次於集裝箱碼頭及相關物流及貿易業務。

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大連港過往聲稱將「分析國內原油市場，瞭解客戶需求，合理利用儲罐資源，進一步拓展原油中轉業務」的大連港 （02880） ，今日雖無升跌，但已從3月中低位0.52元累積反彈約25%。