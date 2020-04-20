  • 29°C
香港時間 : 2020420日 (一) 16:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【立法會2020】張華峰：積極考慮競逐連任　信監警會報告公平公正

金融經濟 15:57 2020/04/20

分享：

金融服務界議員張華峰稱，積極考慮參選2020立法會選舉。

立法會今年換屆在即，金融服務界議員張華峰最新稱，會積極考慮競逐連任，認為在正常的選舉環境自己具優勢。今年首季有15家券商宣布結業，追近去年全年22家結業，張華峰不評論會否出現結業潮，稱業界「捱得到就捱」，不會輕言放棄。

C組中小型券商獲港府納入第二輪防疫抗疫基金範圍，每間中小券商可獲5萬元資助，而每名持牌人士就獲2000元，自身也是證券行老闆的張華峰稱，會捐出所有款項，但解釋業界大受打擊。

他指出，現時港股逾半成交由衍生品、期貨期權對沖盤和程式交易，以至C組近年只佔大市成交7%，「之前（券商）愛面子，也費事嚇到客人」，但隨近年低佣券商興起，證監又加強監管孖展生意，疫情令老一輩投資者難以親身到券商落盤，對中小經紀影響更大。

料建制派可守功能組別

非建制陣營去年區選大勝，有聲音爭取在立法會佔過半數議席，張華峰就指，現時社會事件走向已非民主派之前想像的行為，又指「政治做得不好要改」，但不可偏離一國原則，市民要清楚考慮，也相信建制派可以穩住功能組別。

張華峰同時身兼監警會副主席，隨監警會官司告一段落，最快下月初公布反修例風波初期的報告。張華峰自信報告內容公平公正，不是由監警會去評論對錯，而是擺出事實由市民判斷。對於報告能否紓緩警方與不少市民的緊張關係，張華峰稱不會無作用，但也指報告後可能會「各有各講」。

有批評警察處理投訴成功率極低，張華峰辯稱，不時有投訴人投訴後無法聯絡，或不願跟進，另外也為監警會辯護，指監警會好多時不同意警察投訴課決定，要求重新調查，認為「不應單單看數據」。

相關文章：

【滙豐不派息】張華峰冀大股東不再沉默　梁振英建議有點民粹

【滙豐不派息】史美倫同情小股東　「無打算辭任滙豐獨董」

 

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者：麥德銘

防疫抗疫基金 選舉 張華峰 立法會 監警會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】5行鬥減港元定存息 無懼虛擬銀行連環出擊
【定期存款】5行鬥減港元定存息 無懼虛擬銀行連環出擊
【滙豐債仔】新加坡油企興隆炒燶期貨蝕62億元　私下出售抵押產品
【滙豐債仔】新加坡油企興隆炒燶期貨蝕62億元　私下出售抵押產品
【原油ETF】紐約期油合約正價差近4成 原油ETF撈底風險高？
【原油ETF】紐約期油合約正價差近4成 原油ETF撈底風險高？
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【原油ETF】油價曾挫兩成原油ETF 3175破底　「千人操」買盤博撈底反彈
【原油ETF】油價曾挫兩成原油ETF 3175破底　「千人操」買盤博撈底反彈
【夫妻的世界】淘寶蔣凡太太：再來招惹我老公就不客氣了 蔣凡致歉請公司調查
【夫妻的世界】淘寶蔣凡太太：再來招惹我老公就不客氣了 蔣凡致歉請公司調查