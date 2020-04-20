【立法會2020】張華峰：積極考慮競逐連任　信監警會報告公平公正

▲ 金融服務界議員張華峰稱，積極考慮參選2020立法會選舉。

立法會今年換屆在即，金融服務界議員張華峰最新稱，會積極考慮競逐連任，認為在正常的選舉環境自己具優勢。今年首季有15家券商宣布結業，追近去年全年22家結業，張華峰不評論會否出現結業潮，稱業界「捱得到就捱」，不會輕言放棄。

C組中小型券商獲港府納入第二輪防疫抗疫基金範圍，每間中小券商可獲5萬元資助，而每名持牌人士就獲2000元，自身也是證券行老闆的張華峰稱，會捐出所有款項，但解釋業界大受打擊。

他指出，現時港股逾半成交由衍生品、期貨期權對沖盤和程式交易，以至C組近年只佔大市成交7%，「之前（券商）愛面子，也費事嚇到客人」，但隨近年低佣券商興起，證監又加強監管孖展生意，疫情令老一輩投資者難以親身到券商落盤，對中小經紀影響更大。

料建制派可守功能組別

非建制陣營去年區選大勝，有聲音爭取在立法會佔過半數議席，張華峰就指，現時社會事件走向已非民主派之前想像的行為，又指「政治做得不好要改」，但不可偏離一國原則，市民要清楚考慮，也相信建制派可以穩住功能組別。

張華峰同時身兼監警會副主席，隨監警會官司告一段落，最快下月初公布反修例風波初期的報告。張華峰自信報告內容公平公正，不是由監警會去評論對錯，而是擺出事實由市民判斷。對於報告能否紓緩警方與不少市民的緊張關係，張華峰稱不會無作用，但也指報告後可能會「各有各講」。

有批評警察處理投訴成功率極低，張華峰辯稱，不時有投訴人投訴後無法聯絡，或不願跟進，另外也為監警會辯護，指監警會好多時不同意警察投訴課決定，要求重新調查，認為「不應單單看數據」。

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記者：麥德銘