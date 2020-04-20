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英媒：德國最大報向中國索償13萬億 指北京欠疫情賠償

環球社會熱點 16:08 2020/04/20

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英媒：德國最大報向中國索償13萬億 指北京欠疫情賠償

全球新冠肺炎疫情持續，英國媒體《每日快報》報道，德國跟隨英國、美國和法國，指摘中國瞞報病例。德媒向中國索償1300億英鎊（約13萬億港元），認為北京須支付柏林的「新冠肺炎損失」。中方回應稱，該帳單「加劇仇外心理和民族主義」。

報道指，德國最大報章《Bild》向中國發出一張1300億英鎊帳單，要求中國賠償德國因疫情造成的損失。帳單列出多個項目，包括旅遊業損失的270億英鎊收入、電影業的72億英鎊、小型企業的500億英鎊。

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《Bild》以「中國欠我們什麼」（What China owes us.） 為題，經過計算後指出，如果德國國內生產總值（GDP）跌4.2%，即每人損失1550英鎊（1.5萬港元）。

以色列《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）報道，《Bild》總編輯賴歇爾特（Julian Reichelt）上周四（16日）正面抨擊中國國家主席習近平，指北京政權無法撇清與新冠肺炎疫情的關係。

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