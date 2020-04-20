【如何申請渣打資助】渣打助2000劏房戶交租　周四起接受申請

▲ 渣打公布，將捐助1000萬助2000個劏房家庭支付租金。

渣打香港向社聯捐款1000萬元，2000個合資格劏房戶預計5月中可獲發一筆過5000元資助。計劃將於本周四（23日）接受申請。對於如何申請，以下為申請方法：

合資格的申請者須符合以下4項條件：1）疫情前家庭月入上限為全港家庭每月入息中位數的75%、2）受疫情影響家庭收入減少3成或以上、3）家庭成員包括18歲或以下的受養子女，以及4）非綜援受助家庭。

合資格申請者每戶可獲5000元資助，金額與本地劏房戶去年每月租金中位數相若。

資助計劃由社聯管理及監督，透過15個非政府機構服務單位，由4月23日至5月6日期間接受申請，成功的申請人將於5月13日或之後取得資助，並會透過「轉數快」發放，確保可以簡單快捷獲得資金，解決燃眉之急。

渣打香港行政總裁禤惠儀表示，疫情令經濟活動大受影響，劏房戶是受嚴重打擊的其中一群，不少家庭支柱正失業或需要減薪，故期望與社聯合作對其提供即時資助。

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編輯：謝卓榮