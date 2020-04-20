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【新加坡疫情】單日新增逾千四宗確診 創單日新高

環球社會熱點 16:32 2020/04/20

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【新加坡疫情】單日新增逾千四宗確診 創單日新高

被西方視為抗疫模範的新加坡，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續惡化。新加坡當局指，新加坡單日新增1,426宗確診個案，為單日新高。外籍勞工宿舍續成播毒溫床，拖累新加坡累積病例達至8,014宗，新加坡繼續是東南亞錄得最多宗新冠肺炎確診個案的國家。

新加坡衛生部周一指，單日新增個案絕大部分與外勞相關，單日所新增1,426宗內，本地公民或永久居民僅佔16宗。

曾讚揚新加坡抗疫典範 CNN改口：2大疏忽

東京商店街人頭湧湧 外遊車龍迫爆鎌倉

據統計指，有多達32.3萬外勞居住在外勞宿舍，截至目前有1%外勞確診。

而疫情爆發最嚴重的S11榜鵝宿舍(S11 Dormitory @ Punggol) ，錄得逾千五宗確診個案。

特朗普拒助各州測試 不滿州長自決復工

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另外，受疫情影響，麥當勞昨日宣布全線暫停營業至下月4日。新加坡《聯合早報》報道指，麥當勞昨日早餐銷量激增兩成，形容民眾爭相點一份「最後早餐」。

當地暫有7宗個案與麥當勞有關，至少有6間麥當勞店面受影響，此前已關閉消毒。

英媒：德國最大報向中國索償13萬億 指北京欠疫情賠償

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美國有線新聞網絡（CNN）曾評價新加坡為抗疫典範，很快便改口稱其犯了2個錯誤：輕視外勞群聚感染、低估疫情在未完全封鎖城市中的傳播速度。

CNN指出，雖然新加坡已擴大病毒檢測，但偏偏計漏外勞宿舍；現在疫情爆發，政府才急急封鎖宿舍，要求所有外勞接受病毒檢測。

巴黎非飲用水驗出新冠病毒 曾用於洗街

美媒：華府輕視疫情 年初仍讓大量口罩出口中國

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