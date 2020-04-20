【利豐私有化】獨立財務顧問︰私有化建議公平合理

▲ 利豐幾1.25元提私有化，將於5月12日同召開EGM。

利豐 （00494） 早前宣布以每股1.25元提出私有化。該公司將於5月12日一併舉行股東周年大會（AGM）及就私有化作投票的股東特別大會（EGM）。獨立財務顧問百德能證券認為，利豐受到全球經濟和行業不利因素的巨大壓力，複雜的全球貿易環境和新冠疫情可能會進一步影響公司的財務表現。

百德能表示，基於宏觀經濟的不確定性，利豐的業務在未來三年將面臨高度的執行風險，並且將需要運用財務和營運資源來重振業務增長。獨立董事委員會及百德能均認為，私有化建議公平合理，對股東來說是一個有吸引力的溢價、變現其投資的好機會。

EGM與會者必須量體溫 不設荼點

另外，因應新冠肺炎疫情防控，公司於法院會議及股東特別大會將於會議場入口處，進行強制體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏37.3度，將不獲批准進入會場，但可透過於場地入口處，向監票人提交投票紙的方式投票。

另外，股東或委任代表須會議期間需佩戴外科手術口罩；法院會議及股東特別大會亦將不會提供茶點。

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編輯︰侯景成