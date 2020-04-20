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【iMoney大行點睇】【滙豐不派息】花旗料滙豐明年補派今年股息　預測股息率逾15厘

股樓投資 15:43 2020/04/20

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花旗今日發表報告指，下調滙豐(00005) 今年每股盈利預測4%至39.1美仙，削其今年除稅前盈利預測4%至140億美元，主要由於預期貸款損失撥備將上升10%至60億美元。降其目標價由44.9元至39.6元，仍維持「中性」評級。集團將在4月28日公布2020年首季業績，要關注滙豐業務重整計劃會否需要延遲。

在大家最關心的股息方面，花旗指滙豐現估值相當預測市賬率0.63倍，較過去5年均值折讓26%，相信集團有能力於2021財年續派近年恒常的全年度股息0.51美元。該行預料其2020年至2023年期內每股派付股息各為零、81美仙、51美仙及51美仙。2021年派81美仙，較恒常多出30美仙，意味有機會補派去年停派的末期息金額。剛煞停的末期息金額為21美仙，補派金額亦有略增。

相關文章：【滙豐不派息】滙豐停息點部署　各大名家又點睇？

此外，該行估計滙控今年首季列賬基準除稅前利潤34.76億美元，按年跌44%；總收入135.04億美元，按年跌6.4%；貨款撥備將升至18.69億美元；每股盈利為10.1美仙；股本回報率為5%；料至3月底止普通股權一級比率為14.6%。

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撰文 : 投資組

收息股 派息 花旗銀行 目標價 滙豐控股（00005） 美元 每股盈利

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