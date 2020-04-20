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【iMoney環球政經】澳洲將開先例　擬強制Google、FB分享廣告收入

環球政經 17:13 2020/04/20

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目前不少傳媒都會透過Facebook或Google上載和分享新聞，不過往往會受到社交平台的規則所限，變相剝奪了傳媒本身的點擊率和廣告收入，澳洲政府將會要求包括 Facebook 和 Google 在內的社交平台，向傳媒機構支付使用內容的費用。

澳洲財長弗里登貝格(Josh Frydenberg)表示，將在未來幾個月通過立法，強制Facebook(fb)及Alphabet旗下Google與本地媒體公司分享廣告收入。弗里登貝格指出，有澳洲媒體申訴 Facebook 和 Google 對廣告的控制過強，影響他們的主要收入來源。

澳洲政府曾因此與兩家科技巨擘進行協商，而澳洲競爭與消費者委員會(ACCC)正在製定一套自願行為的守則，但政府認為就內容付款問題達成自願協議是「不太可能」，所以需要採取更強硬的措施。

相關文章：【教主救市】無廣告唔怕！　Facebook豪擲7.8億救新聞業

相關文章：Apple、Google聯手合作　開發App加入病人接觸史追蹤技術

 Facebook發言人指出，對政府的決定「感到失望」，又認為Facebook已經投入了數百萬美元支持澳洲發行商。Google就表示，自2月份以來，公司一直在與25個以上的澳洲發行商合作，以根據ACCC的時間表就自願行為準則提供意見。

 

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撰文 : 黎以芳

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