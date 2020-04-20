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【滙豐不派息】張華峰冀大股東不再沉默　梁振英建議有點民粹

金融經濟 15:19 2020/04/20

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立法會金融服務界議員張華峰坦言，與滙豐、金管局了解過後，法律上難推翻停派息決定。（資料圖片）

滙豐 （00005） 除淨後不派息引起爭議，香港政商界也加入熱議。立法會金融服務界議員張華峰坦言，與滙豐、金管局了解過後，法律上難推翻停派息決定，期望港府、證監會、金管局在各自範疇發聲，在輿論施壓。張華峰也不解滙豐大股東平保 （02318） 、家族辦公室等股東未有發聲，冀他們不再沉默。

對於前特首梁振英批評滙豐不顧港股股民利益，建議成立香港本土大型銀行，張華峰笑稱，梁振英建議「幾民粹」，認為建立香港銀行有一定理據，但不是基於不派息一事排斥滙豐。 

相關文章：【滙豐不派息】梁振英：史美倫、利藴蓮可辭非執董抗議

有小股東組成聯盟聲討滙豐，惟其後被揭涉及推廣按樓買滙豐收息，張華峰稱，同情小股東但不會參與聯盟活動，認為其教學手法投機，參與等同認同其行為。

張華峰續指，以股代息雖然攤薄每股盈利，但「好過唔做」，也建議匯豐長遠考慮分拆香港業務上市。

相關文章：【滙豐不派息】史美倫同情小股東　「無打算辭任滙豐獨董」

相關文章：【滙豐不派息】小股東大聯盟Ken Sir：有股東因負面報道退出　擬去信證監及滙豐

相關文章：【滙豐股價】滙豐重上40元　「債仔」新加坡油企興隆傳炒燶期貨巨虧

 

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記者：麥德銘

香港股票 中國平安（02318） 本地銀行股 梁振英 張華峰 立法會 證監會 香港金融管理局 金融 銀行
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