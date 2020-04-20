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【中小企教室】防疫抗疫基金資助旅行社及從業員　申請有甚麽要留意？（附申請教學）

商業 15:56 2020/04/20

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「防疫抗疫基金」下推出的「旅行代理商及從業員支援計劃」，會向旅行代理商發放一筆過20,000元至200,000元不等的津貼。

新冠肺炎疫情持續，港府早前公布為持牌旅行社提供抗疫支援。「防疫抗疫基金」下推出的「旅行代理商及從業員支援計劃」，會向旅行代理商發放一筆過20,000元至200,000元不等的津貼。金額則視乎職員數目決定。每名旅行代理商職員，可發放相等於每月5,000元、為期6個月的津貼，每筆津貼分兩期發放。

旅行社可到旅行代理商及從業員支援計劃下載表格。（旅遊事務署網頁截圖）

填寫紅框下的旅行社牌照和銀行賬戶資料。（旅遊事務署網頁截圖）

填寫職員的資料及附上相關文件。（旅遊事務署網頁截圖）

填寫旅行社的職員部份後，亦須為每位員工申請補貼。（旅遊事務署網頁截圖）

【第二輪防疫抗疫基金】放寬中小企融資擔保計劃　貸款額上升上市公司也可申請（附比較表）

旅行代理商津貼額詳情
2020年3月31日當日職員總數 津貼額 
少於5名職員 20,000元
5名至少於20名職員 50,000元
20名至少於50名職員 100,000元
50名或以上職員 200,000元

每間「 合資格旅行代理商 」須於網站下載申請表格A1，並在今年6月15日或之前，將填妥的申請表格A1正本及所需文件副本，以郵寄或親身方式交回註冊處。郵寄表格以郵戳日期為準。

【中小企教室】百分百擔保特惠貸款已接受申請　最高貸款額增至400萬港元（附登記教學）

計劃旅行代理商及從業員表格，須同時遞交。倘若早前曾申請8萬元的「旅行代理商資助計劃」，毋須再填寫銀行賬戶。最後旅行社填妥資料後，須同時繳交每名員工的文件：（一）強積金供款紀錄；（二）非聯名銀行賬戶的銀行存摺第一頁、或月結單副本；（三）香港身份證副本；（四）申請表格A1附件。

完成審批程序並成功申請。政府會以電郵通知旅行社，並安排將津貼款項直接存入指定銀行。員工部份需分兩期發放，所以在完成審批後，第一期約1至2個月內發放；第二期金額為15,000元，在發放第一期津貼後約3個月發放。

【中小企教室】旅行代理商及職員申請津貼 　有甚麼需注意？（附申請表格）

責任編輯：馬意文

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