【iMoney環球政經】居家隔離期間大麻銷量飆升　新冠疫情加速美國大麻合法化？

新冠肺炎疫情於美國蔓延，民眾居家隔離，各行各業處於停擺之際，全國各地大麻藥房的經營者卻表示生意興隆。在成人使用大麻合法化的11個州中，有8個州宣布大麻藥房在疫情期間屬於「必需品」，允許他們在實施居家隔離令期間繼續開放，大麻銷售額也大幅上升。有大麻行業CEO們表示，新冠病毒全球大流行使得大麻在美國的合法化幾率大幅上升。

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美國的大麻生產商、投資者紛紛對於大麻合法化前景表示樂觀，他們認為，在疫情衝擊經濟後，美國聯邦政府和各地地方政府需要將尋找新的稅收來源，有鑒於大麻在疫情期間銷量激增，並且以非法交易為主，並未計入稅收，大麻將有機會成為政府的下一個征稅目標。

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根據投資與金融服務公司Cowen的數據，3月份加州、華盛頓州、內華達州和科羅拉多州每周的大麻銷售額超過1.34億美元，按年增長17%；到3月下半月，平均每周銷售額更按年大增47%。大麻投資者Matt Hawkins表示，這些數據為大麻在美合法化提供了最好的理由，他指，「疫情過後政府將需要增加稅收，而大麻是目前世界上為數不多的幾個增長行業之一」。

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根據Cowen數據，2020年全美大麻市場規模將達560億美元左右，當中約90%的銷售是在非法市場中進行，並未納稅。大麻生產商Curaleaf CEO Boris Johnson則表示，1929年大蕭條之後，聯邦政府曾取消了對酒精的禁令，增加酒精稅收，作為政府的主要收入來源，Johnson認為，新冠疫情之後，政府亦會像大蕭條後一樣，尋找創造收入的方法，而大麻可成為重要的收入來源之一。

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