【iMoney港股分析】與拼多多聯手　唔再炒出獄概念　國美股價可返家鄉？ 

國美零售（00493）向來被網民笑言是「出獄概念股」，皆因市場久不久傳出，創辦人黃光裕提早出獄的消息，帶動股價急升，惟無次是真。值得留意的是，國美零售今日股價急升，更一度升逾三成，令部分散戶誤以為，創辦人黃光裕又再「被出獄」。不過，今次炒作其實與出獄無關，皆因國美零售有新搞作，向拼多多發售可換股債。

對港人來說，或對拼多多感到陌生，皆因公司赴美上市，除非有美股戶口，否則也難投資。簡單來說，拼多多起初被稱為「廉價版淘寶」，主力發展農村市場，雖然不被市場重視，惟後來生意愈做愈大，並於2018年赴美上市，股價節節上升，以IPO發行價19美元計，截至上周五（4月17日），公司股價已升到44.46美元，升幅非常驚人。

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及至近日，國美零售向拼多多發售可換股債，價值2億美元，為期3年，息率5厘，初步轉換價為每股1.215元，與國美零售上周五的收市價相比，約有66%溢價。若債券被悉數兌換，國美將配售大約12.8億股新股，佔國美經擴大已發行股本約5.62%。最重要的是，雙方同時訂立合作協議，國美零售商品將上架拼多多。

對國美零售來說，與拼多多合作，無疑能開拓客源，特別是新零售市場，對公司業績有一定幫助。不過，國美零售相當難炒，一來散戶對其印象差，二來股價多年未見起色，蟹貨甚多。

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