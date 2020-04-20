【原油價格】原油暴瀉驚現贏家！大摩上周率先唱好

▲ 目前石油供需嚴重失衡，供應過盛將增加市場對儲存石油的需求，因此油輪股將受利好。

原油價格持續低迷，期貨價格結構維持正價差（contango）之餘，紐約5月期油更曾失守15美元水平，創下21年來新低，單日跌幅迫近2成，相信令不少原油投資者震驚。不過，油價急跌背後，卻反而令油輪股成贏家，摩根士丹利上周更率先吹起「摩笛」，唱好有關股份。

正常情況下，石油需求量為每日1億桶，隨着疫情全球擴散，令部分經濟活動停頓，需求或削減3成，意味OPEC+早前達成的每天減產970萬桶原油規模尚未足夠抵銷需求衝擊。

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目前石油供需嚴重失衡，供應過盛將增加市場對儲存石油的需求，因此油輪股將受利好。在港上市的油輪股中，以中遠海能 （01138） 最受注目，摩根士丹利上周發表技術分析報告，相信中遠海能可於60日內跑贏大市，目標價4.9元。截至本港時間下午約3時半，中遠海能逆市升約3%，報4.82元，由3月23日聯儲局「無限QE」起，股價已累升59.1%。

至於過往聲稱將「分析國內原油市場，瞭解客戶需求，合理利用儲罐資源，進一步拓展原油中轉業務」的大連港 （02880） ，今日雖無升跌，惟自3月23日起，股價亦累升逾1成。

A股上市的油輪股同樣強勢，招商輪船（滬： 601872）今日升逾7%、中遠海能A股（滬： 600026）漲5.5%。

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編輯︰莫亦熙