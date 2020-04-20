【百分百擔保特惠貸款】家具店減價自救穩業績　惟或未符合申請資格

▲ 家具品牌ALOT Living早前已減價促銷，望穩定營業額，惟現時或不符合申請特惠貸款的條件。（資料圖片）

中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」今日正式接受申請，不過由於受特定條件約束，並非每間企業亦可受惠。

減價促銷奏效 或未能申請特惠貸款

中小企之一的家具品牌ALOT Living因應對疫情危機，早前已減價促銷，望穩定營業額。不過，是次百分百擔保特惠貸款要求企業2月起的任何單月營業額較去年任何季度的平均每月營業額下跌30%或以上。 品牌總經理鄭潤良坦言，因早前已透過減價自救，加上家具需求不受季節影響，故有機會營業額跌不足3成。

家具品牌：做生意有賺有蝕 應先自救

鄭潤良續指，目前會再與公司內部研究營業數據，並向銀行查詢相關安排。雖然現時有機會因自救措施，反而使品牌無法申請特惠貸款，但鄭潤良認為政府提出的要求合理，可更快支援真正有需要的企業。「做生意一定會有賺有蝕，就算政府沒有任何支援政策，營商者亦應率先有反應自救。」他又指，若最後無法申請，反而慶幸品牌「自救成功」，又可把相關支援留予最有需要的人。

雖然ALOT Living的營業額下跌或不足30%，但事實上，鄭潤良亦希望申請相關貸款，冀多一筆流動資金傍身，「始終經濟前景不明朗」。他又指，最理想的情況是申請後，2至3星期內貸款可以到手，有助品牌及早調度定貨預算、出糧及擬定未來部署等，「始終減價促銷已削弱部分利潤。」

▲ ALOT Living總經理鄭潤良認為政府提出的要求合理，可更快支援真正有需要的企業。

上市公司未能受惠 籲放寬物業按揭

除了ALOT Living之外，上市公司亦不是「百分百擔保特惠貸款」的目標。慕詩國際 （Moiselle）主席及行政總裁陳欽杰透露，事實上現時生意額大挫7成至8成，與其他企業一樣有周轉需要。「目前特別是廠家的情況更艱難，被買家壓貨，無法套現。」他建議政府與銀行放寬物業按揭成數，相信在現時非常時期，可助更多企業逃過結業一關，而銀行又減少壞帳風險。

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記者：葉泳珊

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