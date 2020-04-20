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【疫市營商】 戶戶送減餐廳佣金　外賣自取訂單即日起減至5%

商業 15:04 2020/04/20

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戶戶送（deliveroo）宣布，所有餐廳夥伴的外賣自取訂單佣金，將由即日起至6月底期間減至5%。（戶戶送網站圖片）

新冠肺炎疫情下，港人減少外出用膳，加上港府實施限聚令，餐飲業難免受到影響。有見及此，戶戶送（deliveroo）今天（20日）宣布，所有餐廳夥伴的外賣自取訂單佣金，將由即日起至6月底期間減至5%，以助本港食肆增加收入來源、提升服務並擴大客戶群。

【疫市營商】戶戶小廚進駐鰂魚涌　今年首季生意按季增3倍

戶戶送自1月起已有超過1,500間新餐廳加盟平台，其中6至7成均選擇提供外賣自取服務。自去年12月起的3個月期間，提供外賣自取服務的餐廳及有關訂單數目，均錄得3倍增長。戶戶送於本月較早前正式推出外賣自取服務，顧客將收到應用程式的推送通知，得知訂單的最新狀況和確切的取餐時間，無須排隊即可拿取餐點。

【疫市營商】戶戶送1至2月訂單按年逾倍增　查詢合作餐廳升約3倍

戶戶送香港區總經理羅家聰表示，戶戶送明白，在這艱難時刻，每位顧客都對我們的餐廳夥伴十分重要，因此不斷推出新措施來支持他們。外賣自取服務讓顧客可在繁忙時段更快地獲取餐點，或從不設外送服務的餐廳訂購美食，亦有助餐廳開拓收入渠道，接觸新一批外賣顧客。

【疫市營商】戶戶送退出台灣　強調香港不受影響

責任編輯：朱悅瀅

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