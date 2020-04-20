港衞生意識增　帶動消毒服務市場

▲ 新冠肺炎席捲全球，引起公眾對環境衞生的關注。港人和企業的衞生環境意識提高，更注重店舖空間清潔程度。藝康於1975年進軍香港市場，有為餐廳提供消毒清潔系統，食品廠水資源淨化等解決方案。其大中華區香港和澳門地區負責人鄭思敏（Eva）指出，最近受疫情影響，空間消毒清潔服務需求大增。（湯炳強攝））

新冠肺炎席捲全球，引起公眾對環境衞生的關注。港人和企業的衞生環境意識提高，更注重店舖空間清潔程度。藝康於1975年進軍香港市場，有為餐廳提供消毒清潔系統，食品廠水資源淨化等解決方案。其大中華區香港和澳門地區負責人鄭思敏（Eva）指出，最近受疫情影響，空間消毒清潔服務需求大增。

Eva在行內工作多年，她回想起2003年出現沙士襲港：「當時市面上醫護級水平的清潔消毒用品並不多，公司更需要在美國、歐洲等地引入消毒搓手液等防疫產品，提供予醫院及酒店客戶。」17年後爆發新冠病毒，市面售賣消毒產品的種類繁多，消費者對醫療衞生用品的標準已不斷提高。

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衞生用品種類多 消費者要求漸高

她續指，大眾對於衞生用品的認知漸深，消費者開始着重產品來源、成分、認證等資料，企業消毒清潔方案更必須達到醫療級水平，才能得到客戶認可。因應市場需求，該公司亦有在港推出多款殺滅病毒及殺菌清潔劑產品。

▲ 新冠肺炎疫情期間，公司推出各類消毒清潔產品以及酒精搓手液，供顧客購買。（湯炳強攝）

新冠肺炎疫情肆虐，酒店及餐飲等行業需要定期進行大規模消毒清潔。Eva提到：「早在沙士時期，公司已設有深層空間消毒服務，面對肺炎疫情，消毒清潔服務於短期內需求大增。」需要深層清潔的地方包括公眾場所的電梯扶手，大堂地板，辦公室桌面等接觸表面，必須徹底深層清潔，防止細菌及病毒傳播。

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除了消毒服務，食品衞生亦相當重要。其食品飲料事業部銷售經理蕭建東（Patrick）表示，疫情期間，仍有8成前綫員工需在現場工作。他指，員工入職前會進行半年訓練，才會正式到前綫工作。以餐廳清潔服務為例，員工會到現場作評估，指導餐廳儲存好餐具用品及食物，消毒流程要達到安全衞生標準。

▲ 藝康食品飲料事業部銷售經理蕭建東表示，公司有提供足夠支援，確保前綫員工安全。（湯炳強攝）

Eva認為，疫情期間保持透明度及溝通十分重要，更要視員工安全為首要考量。面對艱難時刻，她認為要先保護所有員工安全，為更了解前綫人員需求，每個星期她都會透過電郵、綫上會議做好內部溝通，若遇到工作困難，公司會及時適切調整。此外，亦要求員工每天申報個人健康狀況，養成自我管理健康的習慣。

盼拓護理市場 服務帶至院舍

Eva指出，公司正計劃加速數碼轉型，將運用更多綫上工具，利用數據分析提升營運效能。她又表示，未來本地護理服務將有很大需求，希望將業務擴展至護理市場，將專業醫療級的服務帶到老人院舍，以及不同公共機構。

記者：李寶如