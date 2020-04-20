香港時間 : 2020420日 (一) 16:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

港衞生意識增　帶動消毒服務市場

商業 15:24 2020/04/20

分享：

新冠肺炎席捲全球，引起公眾對環境衞生的關注。港人和企業的衞生環境意識提高，更注重店舖空間清潔程度。藝康於1975年進軍香港市場，有為餐廳提供消毒清潔系統，食品廠水資源淨化等解決方案。其大中華區香港和澳門地區負責人鄭思敏（Eva）指出，最近受疫情影響，空間消毒清潔服務需求大增。（湯炳強攝））

新冠肺炎席捲全球，引起公眾對環境衞生的關注。港人和企業的衞生環境意識提高，更注重店舖空間清潔程度。藝康於1975年進軍香港市場，有為餐廳提供消毒清潔系統，食品廠水資源淨化等解決方案。其大中華區香港和澳門地區負責人鄭思敏（Eva）指出，最近受疫情影響，空間消毒清潔服務需求大增。

Eva在行內工作多年，她回想起2003年出現沙士襲港：「當時市面上醫護級水平的清潔消毒用品並不多，公司更需要在美國、歐洲等地引入消毒搓手液等防疫產品，提供予醫院及酒店客戶。」17年後爆發新冠病毒，市面售賣消毒產品的種類繁多，消費者對醫療衞生用品的標準已不斷提高。

＜＜【疫市營商】酒店供貨跌7成　Pasión推消毒抗菌產品挽銷情

衞生用品種類多　消費者要求漸高

她續指，大眾對於衞生用品的認知漸深，消費者開始着重產品來源、成分、認證等資料，企業消毒清潔方案更必須達到醫療級水平，才能得到客戶認可。因應市場需求，該公司亦有在港推出多款殺滅病毒及殺菌清潔劑產品。

新冠肺炎疫情期間，公司推出各類消毒清潔產品以及酒精搓手液，供顧客購買。（湯炳強攝）

新冠肺炎疫情肆虐，酒店及餐飲等行業需要定期進行大規模消毒清潔。Eva提到：「早在沙士時期，公司已設有深層空間消毒服務，面對肺炎疫情，消毒清潔服務於短期內需求大增。」需要深層清潔的地方包括公眾場所的電梯扶手，大堂地板，辦公室桌面等接觸表面，必須徹底深層清潔，防止細菌及病毒傳播。

＜＜【新冠肺炎】初創推消毒產品　藉「光觸媒」分解細菌

除了消毒服務，食品衞生亦相當重要。其食品飲料事業部銷售經理蕭建東（Patrick）表示，疫情期間，仍有8成前綫員工需在現場工作。他指，員工入職前會進行半年訓練，才會正式到前綫工作。以餐廳清潔服務為例，員工會到現場作評估，指導餐廳儲存好餐具用品及食物，消毒流程要達到安全衞生標準。

藝康食品飲料事業部銷售經理蕭建東表示，公司有提供足夠支援，確保前綫員工安全。（湯炳強攝）

Eva認為，疫情期間保持透明度及溝通十分重要，更要視員工安全為首要考量。面對艱難時刻，她認為要先保護所有員工安全，為更了解前綫人員需求，每個星期她都會透過電郵、綫上會議做好內部溝通，若遇到工作困難，公司會及時適切調整。此外，亦要求員工每天申報個人健康狀況，養成自我管理健康的習慣。

盼拓護理市場　服務帶至院舍

Eva指出，公司正計劃加速數碼轉型，將運用更多綫上工具，利用數據分析提升營運效能。她又表示，未來本地護理服務將有很大需求，希望將業務擴展至護理市場，將專業醫療級的服務帶到老人院舍，以及不同公共機構。

記者：李寶如

相關文章

【新冠肺炎】日本消毒酒精短缺　釀酒商推高濃度酒代替
2020/04/15
【新冠肺炎】日本消毒酒精短缺　釀酒商推高濃度酒代替
【疫市營商】酒店供貨跌7成　Pasión推消毒抗菌產品挽銷情
2020/03/23
【疫市營商】酒店供貨跌7成　Pasión推消毒抗菌產品挽銷情
【疫市營商】防護防疫帽受歡迎 口罩盒及消毒衣櫃漸受捧
2020/03/03
【疫市營商】防護防疫帽受歡迎 口罩盒及消毒衣櫃漸受捧
【新冠肺炎】初創推消毒產品　藉「光觸媒」分解細菌
2020/02/27
【新冠肺炎】初創推消毒產品　藉「光觸媒」分解細菌
疫情 環境衞生 酒店 數碼轉型 餐飲 行業 食品 銷售 搓手液 大眾

上一篇文章

【中小企教室】防疫抗疫基金資助旅行社及從業員　申請有甚麽要留意？（附申請教學）

下一篇文章

【百分百擔保特惠貸款】家具店減價自救穩業績　惟或未符合申請資格
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】邱騰華：受資助口罩要先供政府　尚未採購符合認證口罩
【口罩供應】邱騰華：受資助口罩要先供政府　尚未採購符合認證口罩
【Netflix大熱】Too Hot To Handle爆紅　戀愛實境節目為何受歡迎？
【Netflix大熱】Too Hot To Handle爆紅　戀愛實境節目為何受歡迎？
【防疫抗疫基金】 會址資助計劃今日接受申請　可獲10萬元資助（附申請表格）
【防疫抗疫基金】 會址資助計劃今日接受申請　可獲10萬元資助（附申請表格）
【中小企教室】百分百擔保特惠貸款已接受申請　最高貸款額增至400萬港元（附登記教學）
【中小企教室】百分百擔保特惠貸款已接受申請　最高貸款額增至400萬港元（附登記教學）
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）