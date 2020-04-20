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【油價走勢】紐油12月期貨價格較5月高一倍 價差巨大有何啓示？

金融經濟 14:23 2020/04/20

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紐約期油價格出現巨大的正價差，反映出美國短期內原油供求失衡。

國際油價持續低迷，紐約5月期油已失守15美元，創下21年來新低，日內跌幅近2成。但另一方面，12月紐約期油的合約仍見每桶33.5美元，日內跌幅不足1%。那麼究竟紐約期油的巨額價差意味着甚麼？

巨額價差意味套利空間

事實上，若投資者以現價買入5月紐約期油；沽出相應的12月期油合約，並在期間持一直持有現貨，則可賺取逾1倍的價差。不過要注的是，原油現貨有倉儲成本。而在目前情況下，相信已有不少原油投資者選擇租用油輪或其他儲油裝置，買入現貨油，並沽出遠期原油來賺取差價。

12月貨價格相對企穩，反映出市場仍然看好未來原油價格的走勢。換言之，紐油目前存在的問題是短期供應過剩。而在套利空間巨大下，近期原油與遠期原油的價差仍不斷擴闊，很可能反映出美國的原油庫存已達至臨屆點，倉儲容量不足以應付

事實上，歐洲的6月布蘭特期油仍然報27.27美元，反映出原油供求失衡的問題在國際市場上，遠不及美國般嚴重。布蘭特期油遠期合約的價差亦不如紐油。

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編輯︰侯景成

紐約期油 布蘭特期油 期貨

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