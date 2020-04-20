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【美國疫情】特朗普再引國防生產法 增產病毒採集棒

環球社會熱點 14:22 2020/04/20

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【美國疫情】特朗普再引國防生產法 增產採集棒

美國疫情持續，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診數字增至76萬，多個州分指其醫療物資不足，就連新冠肺炎病毒檢測用的樣本採集棒都不夠。美國總統特朗普（Donald Trump）則指，採集棒「很容易」就能生產，稱會引用《國防生產法》要求美企生產，預料屆時每月可生産1,000萬枝採集棒，其後更可增產至2,000萬。

東京商店街人頭湧湧 六本木酒吧照開

巴黎非飲用水驗出新冠病毒 曾用於洗街

特朗普在周日的白宮例行發布會上，攜帶一枝採集棒作道具，宣稱採集棒「很容易」（easy）就能生產，反而呼吸機則較難生產。特朗普又指，華府正與某企業接近達成協議，該企業會額外每月生產1,000萬枝採集棒。

特朗普又指，會引用《國防生產法》要求美企生產採集棒，料每月可額外生產2,000萬枝採集棒。

曾讚揚新加坡抗疫典範 CNN改口：2大疏忽

特朗普拒助各州測試 不滿州長自決復工

採集棒是用來在接受檢驗者的鼻腔或喉嚨取樣分泌物，以作新冠肺炎病毒檢測。用於檢測的採集棒與市面上棉花棒不同，後者的棉花纖維容易吸取過多的分泌物，而且長度亦不夠取樣，故不適合用於樣本採集檢驗者的樣本。

弗吉尼亞州州長諾瑟姆（Ralph Northam）周日指，該州的採集棒不足夠，指責白宮稱各州有足夠的物資的說法。特朗普則指，白宮早前已向多州運送大量採集棒，但部份採集棒不知所蹤。

白宮顧問斥中國播毒後 囤積防護裝備賺暴利

【加拿大槍擊案】血洗小鎮17死 史上最嚴重槍擊案

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