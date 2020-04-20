【科技抗疫】初創研空氣淨化器　10分鐘消滅逾8成冠狀病毒

▲ 本地初創雅弦科技（Aurabeat Tech）上月推出雙離子消毒空氣淨化器，表示能在10分鐘內消滅逾八成冠狀病毒，最新更獲得美國病毒生化實驗室認證。該公司今（20日）宣布，再推出雙離子消毒空氣淨化器預售。

新冠疫情當下，市民紛紛加強個人及環境衞生，同時四出尋覓殺菌方法。本地初創雅弦科技（Aurabeat Tech）就研發並在上月推出雙離子消毒空氣淨化器，表示能在10分鐘內消滅逾八成冠狀病毒，最新更獲得美國病毒生化實驗室認證。該公司今（20日）宣布，再推出雙離子消毒空氣淨化器預售，現可於該公司官網及分銷商購買。

▲ 該雙離子消毒空氣淨化器售價為4280港元，應用範圍約538平方呎（約50平方米）。是次預售數量為2千部，將於五月初陸續送貨。（陳國峰攝）

▲ 一般建議6至8個月更換濾芯一次。（陳國峰攝）

雅弦科技技術總監司徒健南解釋，該空氣淨化器結合了銀離子、紫外線及等離子三重消毒過濾技術。其濾芯分為三層：第一層主要用作阻隔大型塵埃；第二層是銀離子層濾芯，可有效消滅冠狀病毒；最後一層是納米礦晶材料，用作阻隔空氣中的污染物例如異味、甲醛。

建議6至8個月更換濾芯一次。若地方較少塵的話，可以1至2年才更換。空氣淨化器內含的銀離子分量足夠使用兩年。

每部淨化器售價為4280港元，應用範圍約538平方呎（約50平方米）。是次預售數量為2千部，將於五月初陸續送貨。事實上，其於上月推出首批500部的雙離子消毒空氣淨化器，已全數出售。有見市民對消毒用品需求增加，所以團隊決定再推出預售，並且提高生產產量，預計五月下旬或推出第三批預售。

▲ 雅弦科技技術總監司徒健南（左）及團隊工程師陳迺堅表示，Aurabeat AG+雙離子消毒空氣淨化器結合了銀離子、紫外線及等離子三重消毒過濾技術，可有效消滅冠狀病毒、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、空氣懸浮細菌等。（陳國峰攝）

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司徒健南稱，採用的銀離子消毒過濾技術，可有效消滅冠狀病毒，由於之前本港市場未見銀離子空氣過濾產品，故團隊近日針對抗疫需要而改良其空氣淨化器設計，花了約一個半月時間、約7位數字資金研發雙離子消毒空氣淨化器。該淨化器還可殺滅其他如金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、空氣懸浮細菌等。

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他補充，團隊亦有研究申請專利，預計需要最少兩至三年時間。「待獲取報告和專利後，會與公立醫院洽談，希望產品可獲採用。」

記者：張寶燕