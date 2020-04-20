【日本疫情】東京商店街人頭湧湧 外遊車龍迫爆鎌倉

▲ 【日本疫情】東京商店街人頭湧湧 六本木酒吧照開

新冠肺炎病例在日本已突破1萬宗，重災區東京都周日（19日）新增107宗確診，累計3082宗。東京商店街在過去周末人頭湧湧，人潮明顯比上周增加。六本木的居酒屋生意亦不錯，民眾在店內未有戴上口罩。

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日本人一直被認為，循規蹈矩、遵守法律，在疫情期間似乎難免鑽探「灰色地帶」。理論上，民眾外出消遣並無違法，因緊急狀態令未有強制國民留在家中，僅呼籲民眾保社交距離。

東京都鄰近的旅遊勝地、位置神奈川縣的鎌倉市，周日出現長長的車龍，很多民眾到訪江之島。神奈川縣及各市政府已關閉沿海的公營停車場；鎌倉市觀光協會表示，見到很多外地來的車，呼籲不要到鎌倉觀光。

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東京已進入緊急狀態超過一個星期，知事小池百合子要求，食肆和酒吧縮短營業時間至晚上8點。雖然以往夜夜笙歌的六本木人流顯著減少，但不難發現，在狹窄的居酒屋內，民眾暢飲大大杯的啤酒，言談間沒有戴上口罩。

日本飲酒、聯誼文化根深蒂固，很多打工仔可謂無酒不歡，以緩解職場壓力。日本最大在野黨立憲民主黨議員高井崇志上周三（15日）被爆，在緊急狀態期間光顧東京歌舞伎町的風月場所，最終被開除黨籍。

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