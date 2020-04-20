【法國疫情】巴黎非飲用水驗出新冠病毒 曾用於洗街

歐洲的新冠肺炎疫情持續下，法國一日内再增近400人確診，累計死亡人數逼近2萬人。巴黎政府更表示，當局於巴黎非飲用水源中驗出微量新型冠狀病毒，強調食水並無遭到污染。

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負責環境事務的巴黎副市長布勞爾（Celia Blauel）周日（19日）表示，巴黎水務局實驗室在該市收集27個水源樣本，驗出其中4個樣本有微量新冠病毒，已立即關閉非飲用水源。布勞爾指出，驗出含新冠病毒的水源來自塞納河（Seine River）和烏爾克運河（Ourcq canal），原用作清洗街道、灌溉市内公園和綠地、為噴泉供水。

布勞爾指，巴黎市正諮詢地區衛生機構進行風險分析。布勞爾強調，市内飲用水是通過完全獨立的網絡供應，強調飲用水源毫無風險，更指民眾可放心飲用。

法國周日再多395人死於新冠肺炎，累計死亡人數增至19,718人。另外，法國周日再增785人確診新冠肺炎，確診人數增至152,578人。法國已連續10日錄得留醫深切治療部的人數下跌。

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▲ 巴黎政府表示，當局於巴黎非飲用水源中驗出微量新型冠狀病毒。