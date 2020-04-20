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Windows 10更新又出事　藍牙損壞、藍屏死機齊出現

科技 15:30 2020/04/20

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有用家投訴安裝KB4549951更新後，出現藍牙及 Wi-Fi損壞、連線問題、藍屏死機等嚴重問題。

自從微軟（Microsoft）的Windows 10面世以來，其更新檔曾多次出現問題，令Windows 10用家怨聲載道。近日Windows 10的更新檔又再次出事，有用家投訴安裝KB4549951更新後，出現藍牙及 Wi-Fi損壞、連線問題、藍屏死機（Blue Screen of Death，BSOD）等嚴重問題。

>>> Windows 10爆保安漏洞　黑客可截取用家通訊內容

>>>【Windows 10X】微軟推新版 Windows 10X系統　90秒完成系統更新

是次Windows 10 KB4549951更新，是為Windows 10版本1909和1903進行修補的更新程式，但微軟在上周二（14日）發布後，就被大批用家投訴安裝後出現大量問題，例如安裝完成後，會出現錯誤碼0x8007000D、0x800f081f、0x80073701等，影響Windows 10的安全功能，或會出現安全漏洞問題。

是次Windows 10 KB4549951更新，是為Windows 10版本1909和1903進行修補的更新程式。（微軟官網截圖）

此外，有用家在微軟論壇上投訴，指自己在4月15日更新後，藍牙功能停擺，就算嘗試解除安裝更新，都不能在裝置管理員中找到藍牙功能。亦有用家指，更新後出現藍屏死機的情況。例如在觀看直播或視像會議時，屏幕會出現「KERNEL MODE HEAP CORRUPTION」錯誤碼的藍屏死機情況。

而微軟直至現時都未有就問題回應，即目前未有官方解決方案來解決相關問題。若用家想要解除安裝KB4549951更新檔，可開啟「設定」，再點擊「更新和安全性」，進入「更新和安全性」視窗，其後切換至「Windows Update」，再選擇「檢視更新紀錄」選項，最後點選「解除安裝更新」。不過應注意的是，解除安裝更新程式有機會影響修補安全漏洞的問題，會出現惡意軟件攻擊的風險。

>>> Windows 10支援雲端下載功能　方便重裝電腦

責任編輯：曾曉汶

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