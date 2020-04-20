【互聯網罵戰】微博秒刪阿里蔣凡貼文　惹網民轉騰訊百度掀罵戰

▲ 外界稱「阿里太子爺」的蔣凡，現任天貓淘寶總裁。(資料圖片)

被視為阿里巴巴 （09988） 準接班人的天貓淘寶總裁蔣凡出軌事件滿城風雨，三家上市公司牽涉其中。微博（美：WE）事後立即啟動一場「刪帖禁言撤熱搜運動」，雖然及時控制輿論，但其他互聯網平台就不客氣，趁機口水戰踩阿里，掀起一場互聯網罵戰。

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蔣凡夫人「花花董花花」在微博貼文警告中國第一網紅張大奕，該貼文被各大知名博主及媒體紛紛轉發，疑似蔣凡出軌引爆輿論。

但相關微博卻遭遇刪除，其本人微博評論和轉發功能也呈現無法評論轉發狀態。她隨後跟發微博，稱有人關閉其微博的評論，同時張大奕微博也無法評論。

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包括鳳凰財經、虎嗅等知名媒體於微博發布的相關報道亦在短短幾分鐘內被消失。有內地媒體分析認為，正是微博官方刪除蔣凡夫人及對阿里不利的負面消息，因阿里巴巴現持有社交媒體微博（WB）約30.2%股權、以及15.8%投票權，是第二大股東，每年給微博帶來約3成收入。

涉事的網紅張大奕是美股上市公司如涵控股（美：RUHN）的CMO，如涵控股於2016年獲得阿里巴巴3億元（人民幣‧下同）C輪融資，招股書顯示阿里巴巴持有如涵8.56%的股權。

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互聯網集體踩阿里？

微博瘋狂刪帖惹眾多網友紛紛感歎，阿里的資本力量太強大，同時亦為阿里招致一片罵聲，阿里公關被批黑公關。

媒體及網友轉向騰訊 （00700） 旗下騰訊新聞、微信公眾號，字節跳動旗下抖音、今日頭條，短視頻快手，百度（美：BIDU）旗下知乎、百度貼吧等平台繼續討論。

媒體報道將阿里蔣凡裡裡外外全面剖析，甚至猜測這位阿里太子將前景黯淡，網上亦流傳蔣凡將會被調至邊緣部門。

同時，已退休的鄉村教師馬雲亦不能倖免，女性網友要求其給予廣大女性消費者一個交待，「你的接班人，你管不管」？

▲ 抖音熱搜

▲ 今日頭條熱搜

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