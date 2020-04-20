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【百分百擔保特惠貸款】申請資格門檻低　營業額需下跌30%或以上 (附申請要求+教學)

商業 13:33 2020/04/20

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中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」，今日起接受申請，希望為受疫情影響的企業，多一個自救的選擇。但注意「百分百擔保特惠貸款」只供非上市公司申請，對營業額的下跌亦有要求。

申請資格

  • 必須為有限公司、獨資公司、合夥公司或非法人團體，並於香港有業務運作及根據《商業登記條例》（第 310 章）登記
  • 不可經營貸款業務或經任何途徑提供資金作貸款業務
  • 不可為貸款機構的關連公司
  • 不可於香港交易所（包括主版或創業版）或其他香港以外的交易所掛牌上市 

有意申請的企業，應向參與計劃的貸款機構申請貸款。參與計劃的貸款機構會審閱其貸款申請並向按證保險公司提交擔保申請表及相關證明文件以作審閱及批核。有關參與計劃的貸款機構的名單請按此

百份百中小企融資擔保計劃
 

擔保比率 百分百
申請期 12 個月
總擔保額之上限  400 萬港元
最高總貸款額(以每家借款企業在同一時間計算)     (a) 薪金及 (b) 租金支出的6個月總和或200 萬港元，以較低者為準。
如借款企業沒有以上(a)及(b)，可以2019年最高單月淨收入的一半乘以6替代計算。
  • 企業的關連公司(不論業務性質是否相同) ， 或現有八成信貸擔保及九成信貸擔保產品
  • (如適用)下獲擔保的合資格企業，均可申請最多 200 萬港元的 「 百分百擔保特惠貸款」
  • 借款企業如申請多於一次，後續申請只能由同一家貸款機構處理
  • 貸款償還後剩餘的百分百特別擔保產品保證額不可再使用
業務運作
  • 借款企業在2019 年12 月底前，必須已營業至少3 個月。
  • 申請人須證明自 2020 年 2 月起的任何單月營業額較 2019年任何季度的平均每月營業額下跌 30%或以上。
信貸記錄 必須沒有任何在本計劃界定下之未償還拖欠超過 60 天
貸款種類 非循環貸款  
貸款貨幣  港元
還款形式（ 只適用於非循環貸款） 提供首 12 個月還息不還本的選擇
最長貸款擔保期  3年

【中小企教室】百分百擔保特惠貸款已接受申請　最高貸款額增至400萬港元（附登記教學）

【百分百擔保特惠貸款】 百分百擔保成「及時雨」　中小企：手續不算繁複

【防疫抗疫基金】私人廢物收集商可獲8000元補貼　一星期後發放

【中小企教室】旅行代理商及職員申請津貼 　有甚麼需注意？（附申請表格）

責任編輯：梁巧恩

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