【百分百擔保特惠貸款】申請資格門檻低　營業額需下跌30%或以上 (附申請要求+教學)

最高總貸款額(以每家借款企業在同一時間計算)

(a) 薪金及 (b) 租金支出的6個月總和或200 萬港元，以較低者為準。

如借款企業沒有以上(a)及(b)，可以2019年最高單月淨收入的一半乘以6替代計算。 企業的關連公司(不論業務性質是否相同) ， 或現有八成信貸擔保及九成信貸擔保產品

(如適用)下獲擔保的合資格企業，均可申請最多 200 萬港元的 「 百分百擔保特惠貸款」

借款企業如申請多於一次，後續申請只能由同一家貸款機構處理

貸款償還後剩餘的百分百特別擔保產品保證額不可再使用