【百分百擔保特惠貸款】申請資格門檻低　營業額需下跌30%或以上 (附申請要求+教學)

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【百分百擔保特惠貸款】 百分百擔保成「及時雨」 中小企：手續不算繁複
中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」，今日起接受申請，希望為受疫情影響的企業，多一個自救的選擇。但注意「百分百擔保特惠貸款」只供非上市公司申請，對營業額的下跌亦有要求。
申請資格
有意申請的企業，應向參與計劃的貸款機構申請貸款。參與計劃的貸款機構會審閱其貸款申請並向按證保險公司提交擔保申請表及相關證明文件以作審閱及批核。有關參與計劃的貸款機構的名單請按此。
百份百中小企融資擔保計劃
|擔保比率
|百分百
|申請期
|12 個月
|總擔保額之上限
|400 萬港元
|最高總貸款額(以每家借款企業在同一時間計算)
| (a) 薪金及 (b) 租金支出的6個月總和或200 萬港元，以較低者為準。
如借款企業沒有以上(a)及(b)，可以2019年最高單月淨收入的一半乘以6替代計算。
|業務運作
|
|信貸記錄
|必須沒有任何在本計劃界定下之未償還拖欠超過 60 天
|貸款種類
|非循環貸款
|貸款貨幣
|港元
|還款形式（ 只適用於非循環貸款）
|提供首 12 個月還息不還本的選擇
|最長貸款擔保期
|3年
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責任編輯：梁巧恩
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