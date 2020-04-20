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【滙豐不派息】小股東大聯盟Ken Sir：有股東因負面報道退出　擬去信證監及滙豐

金融經濟 13:18 2020/04/20

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滙豐小股東大聯盟本月6日舉行記者會，Ken Sir當時以發起人身份主持會議，會後透露因滙豐不派息而損失以10萬元計的收入。（資料圖片）

滙豐（00005）愚人節宣布不派息後，一班小股東自發組成大聯盟爭取以股代息，惟早前突然有股東退出，收集到的股權驟降同時令維權運動膠着。聯盟發起人「Ken Sir」呂宇健終開腔回應，承認有機構投資者因其負面報道而決定退出，並透露會發起一人一信行動。

Ken Sir本身是中小業主會創辦人，一直有開班教授賺錢大法，但早年被指教人合法劏房；直至早前高調發起滙豐維權運動，再被揭發涉嫌教學員高槓桿買滙豐及走法律罅收舊樓。

相關文章：【滙豐不派息】維權觸礁？ 滙豐小股東聯盟收集股數跌至1.376%

呂宇健：部分機構客游說後重新參與

雖然Ken Sir事後多次回應，但負面報道已打擊維權活動，他接受本地傳媒查詢時承認，有機構投資者因有關他業務的報道而退出，經游說後部分已重新參與，目前收集到的股數逾1.5%，仍然對達成5%目標有信心。

他續指，諮商法律意見後，入稟滙豐的理據較薄弱，勝訴機會低，香港法院亦可能不受理，但目前聯盟仍未排除入稟的可能性。他又透露，計劃發起「一人一信」行動，本周去信滙豐及證監會。

滙豐月初因應英倫銀行要求，破天荒停派息，過去半個月惹來財金官員、立法會議員、小股東等多方評擊，財政司司長更暗示滙豐有誘因遷冊回港。

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