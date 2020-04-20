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【免費口罩】Yahoo派5000個中童口罩　 3點可用手機App免費換領！（附教學）

環球政經 13:36 2020/04/20

分享：

新冠肺炎疫情持續蔓延，Yahoo（雅虎）將於今日(4月20日)下午3時，派發5,000個日本3層式不織布口罩，適用於女性、中童使用，每位用戶可以換領一包5個口罩，名額共1,000名，中童以及面細女士們都可以用到。

Yahoo APP今次派發的是日本呼吸快適口罩，口罩詳細規格中童或女性適用、PFE、BFE、VFE 99%、防止花粉、飛沫、細菌 99%、尺寸約14.5cm x 9.5 cm、獨立包裝。

相關文章：巴菲特曬比亞迪口罩　自稱：我想長命百歲

相關文章：【口罩抽籤】網民批港視口罩無鐵線　王維基親自現身回應

換領教學

1. 下載Yahoo APPYahoo App（Android／iOS）並登入，領取迎新禮遇200 YPoints

2. 前往「兌換中心」，在「防疫用品專區」中點選心儀防疫用品

3. 在心儀防疫用品兌換頁點選「立即兌換」

4. 點擊「確認」

5. 點選開始電話驗證，輸入手機號碼，然後再按下一步即完成換領程序。

 

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撰文 : 黎以芳

口罩 疫情 Yahoo 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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