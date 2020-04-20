【百分百擔保特惠貸款】 百分百擔保成「及時雨」　中小企：手續不算繁複

▲ 尚禮坊行政總裁黃毅超稱非常需要是次的借貸計劃，認為計劃有如「及時雨」。（資料圖片）

疫情肆虐，中小企承受極大的周轉壓力。中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」 今日起接受申請，對於企業而言，是否幫到忙呢？

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經營禮籃生意的尚禮坊，收入非常依賴喜慶活動，特別是酒會、大型聚會等。疫情期間，加上「限聚令」等抗疫措施，尚禮坊行政總裁黃毅超透露，生意挫至少一半。他稱非常需要是次的借貸計劃，認為計劃有如「及時雨」。

擬借100萬 過渡至年中旺季

黃毅超解釋，因行業旺季由中秋節開始，所以希望以借貸紓緩目前的周轉壓力，有足夠現金流度過現時至年中的時間。雖然政府亦有推出薪金補貼的計劃，不過他認為要等待至6月，「不夠快」，故有意藉「百分百擔保特惠貸款」借款100萬左右。黃亦透露，據他了解，不少企業現時亦有需要借貸，應付現金流壓力。

現時該貸款計畫設有特惠利息，為最優惠利率–2.5%。黃毅超透露，疫情發生前，銀行提供予小型企業的借貸利率大約是6厘至8厘一年，故「百分百擔保特惠貸款」的利率合理，為中小企帶來支援。同時，上星期銀行亦曾與他聯絡，講述百分百擔保貸款的計畫等，預計審批完成後，一個月內貸款即會到手。黃稱：「似乎申請手續不算太繁複，故只需自己處理4月的周轉情況，等到5月有貸款就可以。」

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記者：葉泳珊

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