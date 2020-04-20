本港智慧健康達「基本」級別　科技應用及健康習慣需加強　　　

▲ 生產力局首席數碼總監黎少斌（左），與保誠保險有限公司首席客戶及市場拓展總監吳詩雅於今（20日）發表「保誠香港智慧健康行動指數」報告，探討大眾健康管理習慣以及科技應用情況。

生產力局於今（20日）發表「保誠香港智慧健康行動指數」報告，探討大眾健康管理習慣以及科技應用的情況。報告反映，港人在科技應用及管理個人健康的習慣上仍需要加強。

調查於去年12月份2020年1月份進行，共訪問1,500名受訪者。數據反映，港人在智慧健康行動指數為49.8，只達到基本級別。另一項「智慧健康習慣」指數錄得51.2，同樣處於基本級別。

報告反映，29%受訪者表示正在使用智能穿戴裝置，當中25至34歲年齡層為最多，佔46%。其次為20至24歲年齡層受訪者（29%），中年人的使用率相對較低。對於穿戴裝置的功能，有62%受訪者表示，對監測運動量功能最感興趣，其次為監測身體狀況或指數（57%）及通訊功能（40%）。

報告指出，受訪者未使用穿戴裝置的原因，主要是考慮數據準確性（63%），價格問題（57%）及數據私隱（48%），20至24歲年齡層的受訪者表示，價格為主要原因。生產力局首席數碼總監黎少斌建議，生產商需要提升設備的數據準確性及安全性，藉此吸引更多人應用科技改善健康。

他認為，現時市民普遍認同利用科技管理健康的重要性，有8成受訪者對人工智能應用於健康管理感興趣，尤其是健康評估，監測身體狀況及醫療諮詢或診症等功能，反映智能醫療設備和科技仍存有很大市場潛力。他又認為，是次疫情不但加快數碼轉型，同時亦加快大眾對於健康管理的科技應用，相信港人未來對健康科技應用需求會逐步提升。

記者：李寶如