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【美國疫情】紐約批准網上登記結婚 疫情無阻愛情

環球社會熱點 13:08 2020/04/20

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紐約州作爲美國的新冠肺炎疫情重災區，州長科莫簽署行政令，批准當地情侶可於網上登記結婚。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，多州因應疫情實施居家令等限制措施。疫情打亂不少新人的部署，更被逼押後婚期。紐約州作爲疫情重災區，州長科莫簽署行政令，批准當地情侶可於網上登記結婚，即使疫情也無阻新人步入婚姻殿堂。

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紐約州的新冠肺炎死亡人數逾1.3萬人，紐約州的婚姻註冊處也因應疫情關閉，不少情侶無法如期登記結婚。

英國廣播公司（BBC）報道，紐約州長科莫（Andrew Cuomo）正式簽署行政命令，允許紐約州的情侶於網上申請及登記結婚。科莫指，工作人員將於網上遙距主持婚禮登記儀式，新人完成儀式後可獲發網上結婚證書。

科莫更笑言：

現在（情侶）提起結婚，已沒有藉口。你可用視像會議軟件Zoom結婚，說願意或不願意。

（There is now no excuse when the question comes up for marriage. You can do it by Zoom. Yes or no.）

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社交媒體上有人質疑，即使當局允許情侶於網上登記結婚，但雙方的親友無法加入見證，導致他們仍會選擇延期舉行婚禮，措施作用不大。但有網民亦指，由於夫妻可共享醫療保險，因此當局批准網上結婚，仍為新人帶來實際幫助。

除了紐約州外，美國的科羅拉多州也批准情侶網上登記結婚。另外，俄亥俄州一個縣也採取特別措施，如雙方其中一人爲醫護人員，或患有嚴重疾病等情況下，可於網上登記結婚。

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