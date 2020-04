【美國疫情】紐約批准網上登記結婚 疫情無阻愛情

▲ 紐約州作爲美國的新冠肺炎疫情重災區,州長科莫簽署行政令,批准當地情侶可於網上登記結婚。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻,多州因應疫情實施居家令等限制措施。疫情打亂不少新人的部署,更被逼押後婚期。紐約州作爲疫情重災區,州長科莫簽署行政令,批准當地情侶可於網上登記結婚,即使疫情也無阻新人步入婚姻殿堂。

紐約州的新冠肺炎死亡人數逾1.3萬人,紐約州的婚姻註冊處也因應疫情關閉,不少情侶無法如期登記結婚。

英國廣播公司(BBC)報道,紐約州長科莫(Andrew Cuomo)正式簽署行政命令,允許紐約州的情侶於網上申請及登記結婚。科莫指,工作人員將於網上遙距主持婚禮登記儀式,新人完成儀式後可獲發網上結婚證書。

科莫更笑言:

現在(情侶)提起結婚,已沒有藉口。你可用視像會議軟件Zoom結婚,說願意或不願意。

(There is now no excuse when the question comes up for marriage. You can do it by Zoom. Yes or no.)

社交媒體上有人質疑,即使當局允許情侶於網上登記結婚,但雙方的親友無法加入見證,導致他們仍會選擇延期舉行婚禮,措施作用不大。但有網民亦指,由於夫妻可共享醫療保險,因此當局批准網上結婚,仍為新人帶來實際幫助。

除了紐約州外,美國的科羅拉多州也批准情侶網上登記結婚。另外,俄亥俄州一個縣也採取特別措施,如雙方其中一人爲醫護人員,或患有嚴重疾病等情況下,可於網上登記結婚。

