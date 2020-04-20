  • 29°C
香港時間 : 2020420日 (一) 15:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【5G iPhone】有望承襲上代iPhone SE設計？iPhone 12 Pro Max圖片曝光

科技 14:30 2020/04/20

分享：

YouTuber「EverythingApplePro」及知名科技爆料達人Max Weinbach最近更合製了iPhone 12 Pro Max的概念影片，可見其平面邊框設計酷似始祖版iPhone SE，亦即是iPhone 5的外型設計！

蘋果「史上最低價」新iPhone SE 2020日前已開放預購，惟事實上仍有不少果迷對於新iPhone SE的外觀造型不如始祖感到失望，並期待著另一新系列5G iPhone 12 的來臨。YouTuber「EverythingApplePro」及知名科技爆料達人Max Weinbach最近更合製了iPhone 12 Pro Max的概念影片，可見其平面邊框設計酷似始祖版iPhone SE，亦即是iPhone 5的外型設計！

該iPhone 12 Pro Max概念影片長12分鐘，多角度展示屏幕大小為6.7 吋的iPhone 12 Pro Max。其採用三鏡頭設計，加上一個估計與iPad Pro同樣具備光學雷達（LiDAR）傳感器的圓形模組，對比iPhone 11 Pro Max，將由「三眼仔」升級為「四眼仔」。

（YouTuber「EverythingApplePro」影片截圖）

>>>【5G手機】OnePlus 8新機主打電競屏幕　索價5417元起

>>>【華為5G】華為P40 Pro上手實試　夜攝、AI功能如何稱冠【有片】

而iPhone 12 Pro Max的屏幕黑邊亦變得更窄，由2.52mm減少至 1.55mm；機身厚度亦由 8.1mm減至7.39mm。不過相機位置就較iPhone 11 Pro Max明顯突出了少許，厚度由1.21mm增至1.26mm。顏色選擇方面，則估計會加入「海軍藍」。

iPhone 12 Pro Max（左）的機身厚度估計為7.39mm。（YouTuber「EverythingApplePro」影片截圖）

>>>【新iPhone】iPhone SE 2020京東破32萬預訂　全因「保值Trade in」加持？

另據彭博社早前報道指，iPhone 12系列或會包括：5.4吋的iPhone 12、兩款 6.1吋的iPhone 12 Pro，以及6.7吋的iPhone 12 Pro Max。不過有關傳言尚有待蘋果官方證實。

（YouTuber「EverythingApplePro」影片截圖）

責任編輯：張寶燕

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http：//bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http：//bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【新iPhone】iPhone SE 2020正式開賣！　實測訂購流程紅色最好賣？
2020/04/17
【新iPhone】iPhone SE 2020正式開賣！　實測訂購流程紅色最好賣？
iPad Pro懸臂鍵盤Magic KeyBoard提早上市　港售$2299
2020/04/16
iPad Pro懸臂鍵盤Magic KeyBoard提早上市　港售$2299
【附教學】動物森友會玩家自製藝術博物館　蓋蒂博物館官網開放下載名畫　
2020/04/17
【附教學】動物森友會玩家自製藝術博物館　蓋蒂博物館官網開放下載名畫　
【附教學】Google Chrome新功能登場　增二維碼分享連結
2020/04/17
【附教學】Google Chrome新功能登場　增二維碼分享連結
5G Apple iPhone iPhone 11 Pro Max iPad Pro iPad 相機 鏡頭

下一篇文章

【科技抗疫】IG創辦人推追蹤傳染速度網站　北達科他州傳播速度最快
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】戴口罩都可用Face ID開機！解鎖iPhone無難度【附教學】
【新冠肺炎】戴口罩都可用Face ID開機！解鎖iPhone無難度【附教學】
向Zoom下戰書　金融業協作平台Symphony將推視像會議功能
向Zoom下戰書　金融業協作平台Symphony將推視像會議功能
【Zoom安全疑雲】港大改用Microsoft Teams　學生組織發起罷Zoom抗議
【Zoom安全疑雲】港大改用Microsoft Teams　學生組織發起罷Zoom抗議
《One World: Together at Home》全球巨星撐醫護 JOOX4月19日網上全程直播
《One World: Together at Home》全球巨星撐醫護 JOOX4月19日網上全程直播
【新iPhone】iPhone SE 2020正式開賣！　實測訂購流程紅色最好賣？
【新iPhone】iPhone SE 2020正式開賣！　實測訂購流程紅色最好賣？
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖