【5G iPhone】有望承襲上代iPhone SE設計？iPhone 12 Pro Max圖片曝光

▲ YouTuber「EverythingApplePro」及知名科技爆料達人Max Weinbach最近更合製了iPhone 12 Pro Max的概念影片，可見其平面邊框設計酷似始祖版iPhone SE，亦即是iPhone 5的外型設計！

蘋果「史上最低價」新iPhone SE 2020日前已開放預購，惟事實上仍有不少果迷對於新iPhone SE的外觀造型不如始祖感到失望，並期待著另一新系列5G iPhone 12 的來臨。YouTuber「EverythingApplePro」及知名科技爆料達人Max Weinbach最近更合製了iPhone 12 Pro Max的概念影片，可見其平面邊框設計酷似始祖版iPhone SE，亦即是iPhone 5的外型設計！

該iPhone 12 Pro Max概念影片長12分鐘，多角度展示屏幕大小為6.7 吋的iPhone 12 Pro Max。其採用三鏡頭設計，加上一個估計與iPad Pro同樣具備光學雷達（LiDAR）傳感器的圓形模組，對比iPhone 11 Pro Max，將由「三眼仔」升級為「四眼仔」。

▲ （YouTuber「EverythingApplePro」影片截圖）

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而iPhone 12 Pro Max的屏幕黑邊亦變得更窄，由2.52mm減少至 1.55mm；機身厚度亦由 8.1mm減至7.39mm。不過相機位置就較iPhone 11 Pro Max明顯突出了少許，厚度由1.21mm增至1.26mm。顏色選擇方面，則估計會加入「海軍藍」。

▲ iPhone 12 Pro Max（左）的機身厚度估計為7.39mm。（YouTuber「EverythingApplePro」影片截圖）

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另據彭博社早前報道指，iPhone 12系列或會包括：5.4吋的iPhone 12、兩款 6.1吋的iPhone 12 Pro，以及6.7吋的iPhone 12 Pro Max。不過有關傳言尚有待蘋果官方證實。

▲ （YouTuber「EverythingApplePro」影片截圖）

責任編輯：張寶燕

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