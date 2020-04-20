【5G iPhone】有望承襲上代iPhone SE設計？iPhone 12 Pro Max圖片曝光

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蘋果「史上最低價」新iPhone SE 2020日前已開放預購，惟事實上仍有不少果迷對於新iPhone SE的外觀造型不如始祖感到失望，並期待著另一新系列5G iPhone 12 的來臨。YouTuber「EverythingApplePro」及知名科技爆料達人Max Weinbach最近更合製了iPhone 12 Pro Max的概念影片，可見其平面邊框設計酷似始祖版iPhone SE，亦即是iPhone 5的外型設計！
該iPhone 12 Pro Max概念影片長12分鐘，多角度展示屏幕大小為6.7 吋的iPhone 12 Pro Max。其採用三鏡頭設計，加上一個估計與iPad Pro同樣具備光學雷達（LiDAR）傳感器的圓形模組，對比iPhone 11 Pro Max，將由「三眼仔」升級為「四眼仔」。
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而iPhone 12 Pro Max的屏幕黑邊亦變得更窄，由2.52mm減少至 1.55mm；機身厚度亦由 8.1mm減至7.39mm。不過相機位置就較iPhone 11 Pro Max明顯突出了少許，厚度由1.21mm增至1.26mm。顏色選擇方面，則估計會加入「海軍藍」。
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另據彭博社早前報道指，iPhone 12系列或會包括：5.4吋的iPhone 12、兩款 6.1吋的iPhone 12 Pro，以及6.7吋的iPhone 12 Pro Max。不過有關傳言尚有待蘋果官方證實。
責任編輯：張寶燕
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