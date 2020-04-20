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【加拿大槍擊】新斯科舍省小鎮遭血洗17死 史上最嚴重

環球社會熱點 13:30 2020/04/20

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加拿大發生當地30年以來最嚴重槍擊案，造成17人死亡，包括槍手及1名警員。

加拿大東部新斯科舍省發生加拿大30年以來最嚴重槍擊案，造成17人死亡，包括槍手及1名警員。警方指，槍手一度喬裝成警員犯案，在多個地點開槍，最終被警方擊斃，歷時12小時。

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案發在新斯科舍省（Nova Scotia）一個小鎮，警方指，槍手Gabriel Wortman 51歲，為當地的假牙牙醫，在小鎮附近開設診所。犯案時一度喬裝警員，亦將駕駛的車輛裝扮成類似警車的模樣。

兇徒從當地小鎮波塔皮克（Portapique）出發，沿途在多個地點開火。警員接報到場，雙方展開博火，在哈利法斯（Halifax）以北，恩菲爾德區（Enfield）的油站發現，並將之擊斃，歷時12小時。

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這次槍擊案造成17人死亡，包括槍手及1名警員，而警方在一間住宅內外發現多具遺體。警方初步調查發現，槍手和死者沒有關係，未有證據顯示跟恐怖襲擊有關，暫時未知犯案動機。

目前加拿大實行社交距離措施，大部分民眾居家抗疫，措施亦關閉所有提供非必要服務的商店、⁪企業，相信兇徒的診所亦是其一。警方指，會循疫情防疫措施帶來生意損失，引發犯案的方向進行調查。

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這次槍擊案造成的死亡人數，超越1989年蒙特利爾工程學院大屠殺槍擊案造成15人死的紀錄，成為史上死傷最嚴重的槍擊案。加拿大史上最嚴重的謀殺案是1985年一架印度航空客機在大西洋被炸毀，機上329名乘客全部罹難，其中包括268名加拿大公民。

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