【阿里巴巴股價】阿里雲未來3年再投2000億人幣　阿里雲總裁張建鋒：不會因疫情減少支出

▲ 阿里雲投放的資金將用於雲操作系統、服務器、芯片、網絡等研發。

新冠肺炎疫情催谷企業對雲計算的需求。阿里巴巴 （09988） 旗下的阿里雲宣布，未來3年再投放2000億元人民幣，用於雲操作系統、服務器、芯片、網絡等重大核心技術研發，以及面向未來的數據中心建設。

阿里天貓淘寶總裁蔣凡陷出軌緋聞，消息拖累走低。阿里中午收市跌0.2%，報207.2元，成交額28.1億元。

事實上，近日Goolge擬受疫情影響，計劃削減雲業務支出。但阿里則未有因而卻步。阿里雲智能總裁張建鋒表示，對未來有信心，對數字經濟有信心，雲智能是阿里巴巴的核心戰略之一，已經堅持投入11年，不會因為疫情而減少支出，反而要加大投入，未來3年阿里雲再投2000億元，用於新技術、新基建。

公開信息顯示，阿里雲在全球21個區域部署逾百個雲數據中心，並採用液冷，水冷，風能等節能技術降低能耗。目前，阿里雲飛天操作系統管理的服務器規模達百萬台，若3年再投2000億元，意味阿里雲的數據中心和服務器規模再翻3倍，衝全球最大的雲基礎設施。

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編輯：袁諾曦